交通大執法！兩機車「超派切西瓜」回頭給眼神　中壢哥：沒人讓我

▲兩台機車迎面而來。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

為期1個月「全國路口大執法」已開跑，其中汽機車不停讓行人的舉動，最高可罰3600元。桃園中壢一名網友昨日過斑馬線時，碰上兩台左轉搶快的機車，他傻眼停在中央，還被對方怒青，不禁感嘆「9月交通大執法？根本沒人讓我。」

男網友在爆怨公社發文提到，過馬路時，兩台機車「切西瓜」搶快左轉，沒被直行車撞到，反而朝他衝過來，「我黑人問號？騎車夠狠、夠殺，沒人讓我，還用眼睛瞪我。」

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他解釋，畫面是由警用密錄器所攝，當時他並非故意站在原地不動，「我完全不知道他們要從我前面通過，還是從後面通過，還是要停下來等我過斑馬線，我不會通靈，只好站在原地，等他們的反應，再決定我要不要繼續往前。」

▲▼最後還轉頭瞪了他一眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們也見怪不怪了，直呼「看起來像中壢sogo，那邊每個都超派，過個馬路沒半台車想讓」、「檢舉啊...讓他好看」、「只有在天龍國有用」、「別期待每個人都會讓，去年就是被這樣搞到十字韌帶斷，還開刀拿了幾個月拐杖，所以去年斑馬線受傷人數，我有貢獻+1」、「在中壢很少汽機車讓行人的」、「本來就是笑話」。

不過，也有不少人吐槽，「命是自己的啊...大哥」、「吃飽太閒」、「有預算立場的過馬路」、「虎口馬路不趕快過，預設立場的直接站在路中間拿設備拍照，當然回頭看你在幹嘛」。

【全國路口安全大執法】

執法重點項目為：

1.汽機車不停讓行人

2.車輛轉向不暫停讓行人優先通行

3.汽機車闖紅燈及紅燈右轉

4.行人未依規定行走行人穿越道

5.行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路

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