路口畫斑馬線！工人鼻酸「你要好好讀書」　媽超狂身教...惹哭1.5萬人

▲師傅們頂著豔陽施工，辛苦了！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

職業不分貴賤！一名媽咪透露，今（11）日騎車載兒子外出，恰巧看到路口正在施工畫斑馬線，當下兒子驚呼「叔叔好厲害，塗得好整齊喔」，結果一名師傅上前心酸回應，「你要好好讀書，不要像叔叔一樣！」當下原PO展現出超暖身教，不僅讓師傅重拾自信，也讓兒子學到一課，更惹哭萬人。

一名女網友在臉書《爆怨公社》分享超暖經歷，今日早上，她騎車載著兒子經過一處路口，當時進行施工，工人們揮汗如雨推著機器，要補填斑馬線，此時，充滿好奇心的兒子嚷嚷著，要停在路邊查看。

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只見兒子越看越興奮，童言童語直呼「哇～哇～好酷哦～叔叔好厲害，好像畫畫一樣，而且塗得好整齊喔！」突然間，一位工人師傅上前搭話，「弟弟，你要好好讀書，不要像叔叔一樣，在這裡做工！」

頓時，原PO心裡一揪，趕緊向兒子來一場機會教育，「叔叔真的超厲害的，這看起來很簡單，但需要專業的技術，叔叔一定是很認真學習，又練習了很多次，才會塗得這麼整齊，你要好好的向叔叔學習他的態度，而且太陽這麼大，叔叔他們很辛苦的在補斑馬線的線，也是在保護我們的安全呦！」

語畢，原PO也急忙轉向師傅打氣喊話，「你怎麼這樣說，每一徒都有他辛苦專業的地方！」然而師傅卻是一臉無奈，他娓娓道來，「昨天有個老師說我們就是不讀書才會來做這個...」原PO強調，「我也是老師，我就不會說這種話，就我看來你們很偉大！」

此話一出，反讓師傅找回自信，「原來並不是所有人都這麼認為呀～謝謝妳喔！」對此，原PO希望文章傳達正能量，「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。看到師傅落寞的說出那句話時真的讓人心裡難過，希望今天的相遇能讓他心情好點，也能認同自己偉大的工作。辛苦所有在大太陽底下工作的人，謝謝你們。」

▲萬人鼻酸了！（圖／翻攝爆怨公社）



文章短短貼出1小時，掀起1.5萬人讚爆暖喊，「媽媽觀念好棒，把孩子教的好」、「洋蔥，我阿公也是做工的啊」、「真的，我也教導女兒不能瞧不起任何工作」、「像你這樣不會看不起做工的人，很少了，我也是做工的，很少遇到像你的，給你讚」、「每個職業都有不一樣的辛苦，只要認真工作，尊重是基本的吧」、「謝謝你讓社會又更溫暖了一點」、「有些老師，只是比較會讀書，水準真的很低，又非常自私」。