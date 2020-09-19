火鍋店老闆不爽熊貓外送棄單暴怒　三字經連珠炮罵外送員下場曝！

▲桃園市某火鍋店黃姓業者，今年1月間因不滿熊貓外送員臨時棄單，情緒失控對外送員以三字經連續辱罵挨告。（資料照／記者林敬旻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子為某知名火鍋店負責人，今年1月間深夜熊貓邱姓外送員訂單後又突然棄單，黃男情緒失控下當著客人面前向邱姓以連珠炮「幹XX、畜生」等三字經辱罵，邱不堪受辱報警提告，檢方則依公然侮辱罪嫌向地院聲請簡易判決，桃園地院審結依公然侮辱罪判處拘役10日，可易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，黃姓男子為某連鎖火鍋店負責人，今年1月19日深夜接獲熊貓美食邱姓外送員訂單，黃已備妥外送餐點，邱在深夜11時許突然告知客人要棄單，黃突然火冒三丈，在店外道路上接續以「X你X、你現在是三小、X你X、你真是狗畜生」等語辱罵邱姓外送員，邱以手機拍攝存證向警方提告。

黃男在偵訊時否認犯行，辯稱已將餐點製作完畢，但邱卻擅自棄單離去，他上前詢問原因，邱竟說有棄單權利，還以手機對他拍攝，所以才氣憤開罵，但已經忘記罵了什麼，邱手機有錄到什麼就是什麼…檢方偵結依公然侮辱罪嫌向地院聲請簡易判決。

地院法官審酌，黃男理性溝通及情緒控制能力實有不足，導致邱姓外送員之人格尊嚴遭受貶損，行為可議，審結依公然侮辱罪判處處拘役10日，可易科罰金，本案還可上訴。

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