自家陽台罵鄰居神經病　棟距小罵聲很清楚…新竹男判拘役10日



▲新竹一名男子在自家陽台罵鄰居，被法官判處拘役。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名潘姓男子因對同層鄰居積怨已久，在自家陽台大罵對方「你是神經病…你腦筋真的有問題…你不是神經病是什麼」遭到控告，法官認為，雖潘男罵人的地點在自家陽台，但因大樓設計，即使聲音不大都可輕易傳遞，潘男的怒罵之語可清晰地傳遞至左鄰右舍，認定潘男犯公然侮辱罪，判拘10日，易科罰金1萬元。

據判決，潘男及陳女同在新竹市某眷村大樓同層，因2人的後陽台相對，常因故起爭執，互相看對方不順眼。2020過年間，潘男在後陽台與姐姐聊天提到陳女，一時情緒發作出口痛批陳女，鄰住的陳女聽見後，用手機將潘男怒罵的內容錄下來。

潘男發現陳女用手機錄音後更加氣憤，隨即大聲罵道「你是神經病…你腦筋真的有問題…你不是神經病是什麼」，陳女怒控潘男公然侮辱罪嫌。

潘男向法官坦承在陽台怒罵陳女，但他認為自己在家中後陽台罵，沒有其他人聽到，並未有公然侮辱，不過，法官勘驗錄影畫面發現，潘男雖在陽台罵人，但依大樓設計，各樓層後陽台距離接近，彼此間可輕易對話，所以潘男的怒罵之詞左鄰右舍皆可輕易聽到。

法官認，潘男在隔音不良的地方大罵「你真的腦筋有問題」、「神經病」等語，的確會讓一般人感到屈辱、不堪，屬貶損評價與傷及人性尊嚴之詞，認定潘男犯公然侮辱罪，判拘10日，易科罰金1萬元。

・用過就回不去的「MOROCCANOIL摩洛哥優油」

►新竹情侶七夕夜不忍了！警局旁激情運動 他見觀音坐蓮嚇傻：為生育率很拼命



►新竹「田僑仔尪」偷吃音樂老師！「閨房赤裸交纏」...正宮開門氣炸



►影／精神科醫師戀上護理長 他寫「腥情日記」表愛…小三嬌嗔：不准愛她