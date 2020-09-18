李婉鈺13.7萬換免囚！醉亂張碩文發飆襲警：慘痛教訓

記者劉昌松／台北報導

前新北市議員李婉鈺，2017年底凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴，之後與鄰居起衝突，加上先前妨害名譽案件，都被判刑確定，剩餘殘刑4月15天，台北地檢署原通知30日執行，但李女今天下午主動提前報到，繳交13.7萬元易科罰金後表示，仍堅持女性要保護自己，但做了不好示範，付出慘痛教訓。

▲李婉鈺今天到台北地檢署繳交罰金。（圖／記者劉昌松攝）

李婉鈺於2017年11月28日晚間9時多，打電話邀約前立委張碩文外出，但遭拒絕。李婉鈺喝了酒後，越想越不滿，就在隔日凌晨1時許前往張碩文位在台北市忠孝東路住處，狂按門鈴找人，還用手拍打鐵門。有住戶不滿李婉鈺深夜製造噪音擾人，報警處理。

林姓、王姓2名員警到場處理，這時李女先動手掌摑住戶，員警出手制止，雙方發生拉扯。李女拉扯員警錄影設備，並涉嫌侮辱王姓員警，出拳打中王員臉部。事發後檢方進行調查，最後依照「妨害公務」、「強制未遂」等罪嫌，提起公訴。

台北地院一審判刑4月與拘役20天，均可易科罰金。高等法院二審時，李女對自己做了不良的示範，公開對社會道歉；但她堅稱被員警吃豆腐，拒不道歉。

高院仍認定李婉鈺有罪；加上先前涉公然侮辱判刑確定案件，法院定李女應執行4月25天，再扣除先前已執行的10天，剩下4月15天，18日易科罰金執行完畢。

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