女保險業務為業績上床　渣男1張沒買...刷她卡30萬+偷拍性愛影片

▲保險女業務為了業績和客戶感生感情上床，卻慘遭偷拍恐嚇。（示意圖／翻攝自PAKUTASO.COM）

記者劉昌松／台北報導

台北葉姓男子在網路上遇到保險女業務員，佯稱要請對方幫忙規劃保險，多次相約外出唱歌喝酒，女業務為了抓住業績，還提供信用卡讓葉男小額刷卡累積30多萬元，葉男最後拿出偷拍的2人性愛過程，要求支付3萬元，否則傳給女業務的丈夫看，女業務才驚覺自己賠了夫人又折兵，台北地檢署17日依妨害秘密、恐嚇取財未遂等罪起訴葉男。

36歲的葉男有詐欺等多項前科，2019年11月間，在網路上遇到已婚王姓女網友，得知對方是賣保險的業務員後，假裝自己有意買保險，王女見機不可失，積極幫忙規劃保單方案，沒多久就開始相約見面詳談。

2人見面除了吃飯聊天，還會到西門町唱歌喝酒，漸漸互有好感，開始到旅館開房間，王女甚至提供信用卡資料，讓葉男綁定UBER EAT等app，讓葉男自行上網小額付費。

▲女業務發現遭偷拍性愛影片後，向丈夫坦承與客戶上床。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

但一直到今年初，葉男都沒有買任何一張保單，反而傳了1小段性愛影片，要用3萬元賣給王女，否則傳給王女的丈夫等親人，王女這才發現葉男從一開始就無意買保險，向丈夫坦白這段不堪並報警提告詐欺、妨害秘密、恐嚇等罪。

檢察官調查認為，王女自己提供信用卡給葉男使用，葉男也有支付卡費的紀錄，並無施用詐術等犯罪嫌疑，但經過科技還原葉男的手機，找到葉男確實曾偷拍2人性愛影片，還用來恐嚇要求王女付錢，因此依妨害秘密、恐嚇取財未遂等罪起訴葉男。

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