9人共食湯品！他怒譙鬼島日常「沒比陸客高尚啦」　網戰翻了

▲遊客內用共食喝湯，讓原PO無法接受！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

出遊嗑美食，就怕踩到雷店家，不少遊客會買一份共食！然而有男網友卻森77表示，去小吃店吃飯，看見9位遊客一窩蜂進門，店家急忙挪出位子招待，傻眼的是，一行人最後只點幾碗湯內用，讓他看得非常不爽快，反諷「所以別龜笑鱉無尾了！台人沒有比陸客高尚到哪啦！」掀起兩派網友亂戰。

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，疫情爆發前，知名景點、餐飲店總是擠滿陸客，原PO多次直擊「一票人點沒幾個餐，都在共吃一碗」，讓他感到心裡不舒暢。如今沒了觀光客，換成國旅大爆發，台人吃相難看的嘴臉，讓原PO替店家感到忿忿不平。

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原PO抱怨，今（19）日中午用餐時間，他吃到一半，看到8至9位遊客浩浩蕩蕩進門，由於位置不夠，店家還幫忙挪出桌位，「結果呢？兩三個人叫一碗湯共食！對！就只有叫湯共食！其他的餐點都沒有叫！」

對此，原PO忍不住開酸，「所以別龜笑鱉無尾了！（台人）沒有比陸客高尚到哪啦！」文章曝光後，底下網友也搖頭砲轟，「所以罵大陸的就特別大聲，對自己的就可以包容，這就是台灣人！看看留言真是厲害」、「這個跟國旅無關，就算沒疫情一樣有這種人」、「這樣子點餐，我會不好意思耶，畢竟做過餐飲業，所以懂了原PO的怨點」、「你如果是麥當勞店長會更生氣，廁所還要給人用」、「我在肉圓店午餐時間，看過8個人叫二顆肉圓吃」、「剛剛3個年輕人來吃早午餐，只點一份花生吐司」。

▲另一派網友主張，怕叫太多沒吃，反而浪費！（圖／翻攝爆怨公社）



不少網友卻反駁，旅遊就是想每家店都嚐鮮，「我想從第一間吃到最後一間，一定會二個人點一碗的啊」、「出去玩想吃很多東西，只好分食啊」、「GG，我常帶著小孩一起共食」。另外有人建議店家可張貼內用規則，「設定個人低消即可」、「貼上共食加錢和限制用餐時間標語，結案」。