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北京將放寬國際直航　每日4到5個航班

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▲自3月16日起，旅客入境北京機場後，需強制集中隔離 。（圖／路透）

▲自3月16日起，旅客入境北京機場後，需強制集中隔離 。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

北京今天召開疫情防控新聞發布會，會上，北京市政府新聞發言人徐和建表示，北京將再適時考慮擴大直航國際航班數量和人員往來規模。今後將根據情況，逐步恢復每日不超過4到5個國際航班，人員規模在1000人左右。

據了解，受新冠肺炎疫情影響，自中國防疫重點從內控轉為「外防輸入」後，做為「首都保衛戰」的重要一環，國際航班成為中共中央的重點堅管對象，採取包括強制隔離14天、14+7隔離，至山西太原、河北保定等機場轉運方式處理。

北京市政府19日宣布，將優先考慮已實施遠端核酸檢測且輸入風險較低的國家，作為恢復與北京直航航班的必要條件；徐和建說，下一步，本著小幅穩妥、漸次增加、有序開放的策略，北京將再適時考慮擴大直航國際航班數量和人員往來規模。

但徐和建強調，官方會繼續加強對直航北京國際航班的管控，嚴格落實登機前核酸檢測，全程閉環管理。

另在今日疫情方面，徐和建說，9月19日0時至12時，北京新增一例境外輸入無症狀感染者，為甘肅籍，巴基斯坦留學生。他說，疾控機構已及時追踪同航班的密切接觸者38人，均已落實集中隔離醫學觀察，並對其所住酒店進行消毒。

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