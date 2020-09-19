走進華夏龍脈／這座小鎮奇異果年產2.5萬噸　神秘品種切開...是紅心的！

▲陝西啞柏鎮產的「紅陽」奇異果。（圖／陝西省台辦提供）

記者任以芳、魏有德／上海報導

西安周至縣是陝西奇異果的主產地之一，下轄的啞柏鎮有5個以上不同品種的奇異果，產量達2.5萬噸，產值1.58億元人民幣（約6.79億元新台幣），成為當地脫貧的主要經濟來源。奇異果頻種繁複，名叫「紅陽」的品種更是特別，外觀與其他種類無異，切開一看才發現，果心的部分為紅色，類似台灣的紅心芭樂，市面上極受歡迎。

▲啞柏鎮將於2025年建立3萬畝的奇異果生產基地。（圖／陝西省台辦提供）

啞柏鎮雖然以奇異果聞名，卻受限於傳統種植模式、經營者眼界、發展理念及資金等影響，大規模基地建設和示範園發展緩慢。因此，當地在推動農戶脫貧之際，也採取一系列計劃，希望藉由產業發展帶動觀光收益，增加農戶收入，達到脫貧成效。

▲陝西啞柏鎮靠奇異果產業脫貧。（圖／陝西省台辦提供）

按計劃，啞柏鎮將於2025年建立奇異果生產基地3萬畝，貯存能力200噸以上的儲藏冷庫50個，各類型加工企業5個，果品商品化處理生產線3條以上，藉此將產銷合為一體，擴大經濟效益。

此外，近年興起的農場旅遊，也包含在計劃中。啞柏鎮在品種結構上，將重點放在以徐香，翠香，黃金果，紅陽，華優等品種，主打中高端鮮食奇異果，此外，集生態示範、賞花品果、採摘遊樂、休閒渡假於一體的觀光旅遊果園，也將成為一大亮點。

▲秦嶺北麓啞柏鎮昌西村的奇異果園。（圖／陝西省台辦提供）

奇異果在大陸被稱為獼猴桃，全球19國200多位專家曾於2008年的國際奇異果大會認定，大陸是奇異果的原產地，最早出現奇異果的地方位於湖北宜昌市夷陵區霧渡河鎮。經過品種改進，市場價值較大的共有11種，紅心類的便有3至4種。