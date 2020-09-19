走進華夏龍脈／陝西小鎮發跡全靠「致富耳」　習近平也曾來「直播帶貨」

▲陝西小嶺鎮金米村因種植木耳帶來商機，被外界稱為「致富耳」。（圖／陝西省台辦提供）

記者任以芳、魏有德／上海報導

陝西小嶺鎮金米村居民以農業為主要收入來源，但當地地勢狹長，耕地僅948畝，技術相對落後，使得貧困人口達188戶共553人。條件不利的情況下，村民近年依靠種植木耳，再搭上「直播帶貨」的風潮，使得經濟情況好轉，連大陸國家主席習近平4月考察陝西時，也親自登台助銷，引起外界熱議。

▲大陸國家主席習近平考察陝西脫貧。（圖／翻攝新華網）

習近平當時表示，「電商作為新興業態，既可以推銷農副產品、幫助群眾脫貧致富，又可以推動鄉村振興，是大有可為的。」事實證明，金米村民將木耳產業視為脫貧靈藥，建除立木耳大數據中心及智慧連棟木耳大棚，還設立年產2000萬袋的木耳菌包生產廠和1000噸的木耳分揀包裝生產線。

此外，搭上「直播帶貨」的熱潮，金米村的木耳產業透過主播生動活潑的推薦，在網路上獲得不少關注，帶動外銷買氣。疫情之下，許多產業為了防疫，在生產上形成困難，不過，透過電商模式，既可戰疫、亦可戰貧，成為金米村民提升經濟環境的首選。

▲金米村農業發展受到交通、資金等因素而沒落，近年靠種植木耳，成為當地特色。（圖／陝西省台辦提供）

金米村為傳統山區農業村，曾因「山上有金、地上有米」而得名，隨著科技進步，交通不便、耕地稀少的劣勢越來越明顯，競爭力也因此下降，成為柞水縣有名的貧困村。如今，金米村靠著特色產業，村內電力、自來水及寬頻網路等獲得保障，截至2019年底，全村已累計脫貧187戶549人，貧困人口僅剩1戶4人。