走進華夏龍脈／陝西新農村建設助脫貧　奇異果、木耳打頭陣

▲陝西省南部的秦嶺被譽為華夏龍脈，也是大陸南北地理分界線。（圖／CFP）

記者任以芳、魏有德／上海報導

大陸陝西省擁有豐富的歷史文物，但外界普遍認為城鄉差距甚大，尤其鄉村更是貧窮落後。不過，陝西近年致力協助鄉村脫貧改造，不少地區依靠自身產業優勢，發展出特色經濟，不僅可以外銷，還可作為觀光收益的一部分。其中，昌西村的奇異果、柞水縣的木耳小鎮，都是依靠當地特色，得到脫貧的契機。

▲金米村藉由「直播帶貨」外銷木耳。（圖／陝西省台辦提供）

陝西秦嶺北麓鄉村作為該省脫貧的主戰場，同時也受到大陸國家主席習近平特別關注，疫情趨緩後，秦嶺周邊成為習近平考察大陸脫貧攻堅成效的第一站。當時，習近平曾表示，要確實解決扶貧農畜牧產品滯銷問題，利用網路拓寬銷售渠道，解決農產品難賣的問題。

▲秦嶺北麓啞柏鎮昌西村的奇異果園。（圖／陝西省台辦提供）

據了解，陝西省政府2月份就脫貧成效發出公告，印台區等29個貧困縣（區）正式退出貧困縣序列，境內共56個貧困縣（區）實現「脫貧摘帽」，區域性整體貧困完成基本提升。

2020兩岸媒體秦嶺北麓新農村建設活動13日舉行，前往商洛市柞水縣等地，也就是習近平首度「直播帶貨」的地方，從脫貧攻堅、新農村建設、生態環保和民俗文化等方面，深入探究當地居民如何發揮特色產業及脫貧實作對生活帶來的變化。

▲陝西秦嶺北麓鄉村為該省脫貧的主戰場。（圖／陝西省台辦提供）

秦嶺位於陝西南部，為中國大陸地理及氣候上南北分界，同時，也被譽為中華祖脈及華夏文明的龍脈。其中，一般人耳熟能詳的五嶽之一的西嶽華山、道教全真派聖地終南山皆位於此處，秦嶺一帶更有不少仙洞福地，更加增添這條龍脈的神秘色彩。