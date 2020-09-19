　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想抽新股卻老是槓龜　專家教一招提高中籤率

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

財經部落客股魚表示，股票抽籤要做功課，假使利差空間小，就該衡量自己冒風險是不是值得。

圖、文／鏡週刊

汎德永業（2247）預計10月12日正式掛牌上市，在此之前，9月25日至29日將辦理公開申購，釋出1614張股票抽籤，每股承銷價180元，外界預估抽中1張可賺十幾萬元。不過，承銷價180元可不便宜，且可預期中籤率超低。想提高中籤勝率或者手上現金不足，都有解方。

財經部落客股魚經常參與新股申購抽籤，強運的他分享談到，要提高中籤率的祕訣是最好有分身，「家裡有多少人口，就統統開好戶、備好資金參與抽籤，這樣機率會提高，在我抽籤的經驗裡。一般股票申購價位很少突破100元，所以一個戶頭裡放10萬元就很足夠，沒抽中，錢還是會退還。」

國泰證券分析師蔡明翰也表示，新股IPO只要投資人有做功課，很值得參與，萬一沒中也只損失20元手續費，但如果抽中1張，一次價差就能彌補長年參與抽籤的手續費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，9月25日至29日將辦理公開申購的汎德永業（2247），每股承銷價180元，相當於1個抽籤名額就要準備18萬元，手上現金不夠怎麼辦？其實有一妙招，那就是可以考慮用現股庫存來借款。

統一證券表示，只要投資人持有上市、上櫃股票，就能以信用交易股票作為擔保，申請借款，且取得的資金沒有限制用途。而用股票庫存來借款，最大的優勢在於方便、快速，一般來說，當下申請完成後便能馬上撥款，不像向銀行借款有冗長的審核程序，且免徵信、免設質費用。

不過，統一證券強調，若用股票借款，一般來說，額度是依照客戶提交的上市櫃股票的市值6成來計算，每檔股票因為風險波動的不同，額度也會有些差異，另外，股票借款的利率是比照信用融資利率（一般約在6%），通常會較銀行信貸來得高，不過好處是，若有動用到信用額度，是以「日」計息，因此相當適合有短期資金用途的投資人。

有券商營業員就私下透露，的確有不少投資人會用股票來借錢參與抽籤，由於是以日計息，若順利在IPO市場抽到籤，從抽籤預扣款日開始，到最後還款日，通常約5～7天，因此實際吃到利息的天數不過1週。

兆豐國際投顧董事長李秀利則強調，投資人參與IPO要謹慎做功課，必須了解產業趨勢跟公司基本財務狀況，尤其因為還沒有上市櫃，可能財報資訊透明度、完整度較不足，或只有年度報告，並非每個月都能看到數字，要當心IPO公司是否獲利已穩定。


更多鏡週刊報導
【新股抽起來4】投資人注意！　王雪紅手中小金雞、美妝保養品都拚掛牌
【新股抽起來1】無本生意！抽到現賺19萬　錯過藏壽司別放過這檔
【新股抽起來2】連續6年賺一個股本　汎德永業25日起公開申購

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／共軍上午再派19架軍機擾台　空軍升空驅離「防空飛彈追監
KID「低調待靈堂3小時」　告別永遠的小隊長黃鴻升
共機又現蹤西南空域！我空軍廣播驅離嗆：一切後果自負
曹格待靈堂10分鐘「一離開崩潰痛哭」　兒子慟別乾爹小鬼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

現在趕快來！逛市集挖寶、超強卡司開唱　人潮擠滿東森好朋友生活節

排骨便當下「一串神秘英文」　跟著唸ByE GOOD笑炸：完美音譯

想抽新股卻老是槓龜　專家教一招提高中籤率

老公親戚結婚「被要求獨自參加」　她慌：連新人名都不知！網戰翻

她去超商繳費！店員堅持「少1000元」　眾人傻眼：沒用驗鈔機

LIVE／東森好朋友生活節　聲林之王、大咖藝人陪你一起Chill

多維TW／欲獨又怯戰　蔡英文越不過的現實

搭火車也能逛美食街！「台中車站商場」9/20起試營運

發限動「一起懷念小鬼」活動　IG賣家秒露尾巴：下單滿千送飾品

中信「新舞臺藝術節」未來舞台文青朝聖　後疫情時代為藝術讚聲

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

小甜甜扮美秀姐學舞不正經　健志氣炸轉頭就走：我不要教惹啦

小鬼黃鴻升最後1張全家福！　親妹妹心痛首發聲「努力睡著才能見到你」

現在趕快來！逛市集挖寶、超強卡司開唱　人潮擠滿東森好朋友生活節

排骨便當下「一串神秘英文」　跟著唸ByE GOOD笑炸：完美音譯

想抽新股卻老是槓龜　專家教一招提高中籤率

老公親戚結婚「被要求獨自參加」　她慌：連新人名都不知！網戰翻

她去超商繳費！店員堅持「少1000元」　眾人傻眼：沒用驗鈔機

LIVE／東森好朋友生活節　聲林之王、大咖藝人陪你一起Chill

多維TW／欲獨又怯戰　蔡英文越不過的現實

搭火車也能逛美食街！「台中車站商場」9/20起試營運

發限動「一起懷念小鬼」活動　IG賣家秒露尾巴：下單滿千送飾品

中信「新舞臺藝術節」未來舞台文青朝聖　後疫情時代為藝術讚聲

小博美翹屁股跳進推車置物籃　回眸甜笑「走出去玩！」

東海商圈氣爆瞬間曝光...火勢猛烈炸開釀4死！6戶遭延燒慘淪廢墟

快訊／北市萬華男墜樓！「摔1F平台」無生命跡象…送醫搶救中

俄羅斯放話：金星是我們的行星！將獨立執行探索計畫

現在趕快來！逛市集挖寶、超強卡司開唱　人潮擠滿東森好朋友生活節

排骨便當下「一串神秘英文」　跟著唸ByE GOOD笑炸：完美音譯

陳時中談夫妻相處：男性對女性要打從心裡尊重　而不是純粹照顧

半裸妹子搭小黃狂笑讓運將抓狂　警見後座「鋼瓶配汽球」揭真相

中職／奇優力交手施子謙　運彩看好富邦勝統一

快訊／台電外包商「發電廠內溺水」...命危電擊2次！仍緊急搶救中

生活熱門新聞

主動脈剝像背後被砍一刀　5族群易發

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼救他一命！鬱症路人淚揭暖舉

網紅車禍癱　「大號無法控制」崩潰

批踢踢「熊熊之亂」失控　八卦板主連發3公告

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

日本人一餐「滿滿澱粉」仍比台人瘦！

保全奔月台「電扶梯秒讓道」　她主張左側通行

下周2波鋒面　更強冷空氣跌破20°C

滴妹手搖中部店月薪曝　比工程師多賺9K！

牙籤男勾美豔人妻　兒推門驚見揭發

趕在徵用前！7-11開賣2萬盒淡橙橘口罩

主動脈剝離5危險族群曝　高又瘦竟上榜

快訊／又有境外移入！新增三例確診

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

峮峮來送男友小鬼最後一程了！

坤達「緊牽柯佳嬿」現身小鬼黃鴻升靈堂

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

曹格停留靈堂10分鐘「一離開崩潰痛哭」！

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

楊銘威「黑T上的微笑」藏小鬼思念

即／東海商圈氣爆4死　仍有民眾受困

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

小鬼妹妹悲赴靈堂！把哥哥遺照「換成手機桌面」

網瘋傳貌似女星「3分16秒不雅片」！

KID「低調待3小時」告別小鬼

夜市老闆突倒地亡　15分前還在滑手機

更多

最夯影音

更多
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面