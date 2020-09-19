想抽新股卻老是槓龜　專家教一招提高中籤率

圖、文／鏡週刊

汎德永業（2247）預計10月12日正式掛牌上市，在此之前，9月25日至29日將辦理公開申購，釋出1614張股票抽籤，每股承銷價180元，外界預估抽中1張可賺十幾萬元。不過，承銷價180元可不便宜，且可預期中籤率超低。想提高中籤勝率或者手上現金不足，都有解方。

財經部落客股魚經常參與新股申購抽籤，強運的他分享談到，要提高中籤率的祕訣是最好有分身，「家裡有多少人口，就統統開好戶、備好資金參與抽籤，這樣機率會提高，在我抽籤的經驗裡。一般股票申購價位很少突破100元，所以一個戶頭裡放10萬元就很足夠，沒抽中，錢還是會退還。」

國泰證券分析師蔡明翰也表示，新股IPO只要投資人有做功課，很值得參與，萬一沒中也只損失20元手續費，但如果抽中1張，一次價差就能彌補長年參與抽籤的手續費。

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不過，9月25日至29日將辦理公開申購的汎德永業（2247），每股承銷價180元，相當於1個抽籤名額就要準備18萬元，手上現金不夠怎麼辦？其實有一妙招，那就是可以考慮用現股庫存來借款。

統一證券表示，只要投資人持有上市、上櫃股票，就能以信用交易股票作為擔保，申請借款，且取得的資金沒有限制用途。而用股票庫存來借款，最大的優勢在於方便、快速，一般來說，當下申請完成後便能馬上撥款，不像向銀行借款有冗長的審核程序，且免徵信、免設質費用。

不過，統一證券強調，若用股票借款，一般來說，額度是依照客戶提交的上市櫃股票的市值6成來計算，每檔股票因為風險波動的不同，額度也會有些差異，另外，股票借款的利率是比照信用融資利率（一般約在6%），通常會較銀行信貸來得高，不過好處是，若有動用到信用額度，是以「日」計息，因此相當適合有短期資金用途的投資人。

有券商營業員就私下透露，的確有不少投資人會用股票來借錢參與抽籤，由於是以日計息，若順利在IPO市場抽到籤，從抽籤預扣款日開始，到最後還款日，通常約5～7天，因此實際吃到利息的天數不過1週。

兆豐國際投顧董事長李秀利則強調，投資人參與IPO要謹慎做功課，必須了解產業趨勢跟公司基本財務狀況，尤其因為還沒有上市櫃，可能財報資訊透明度、完整度較不足，或只有年度報告，並非每個月都能看到數字，要當心IPO公司是否獲利已穩定。



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