快訊／李登輝移靈繞行真理大學　校內鳴放矧砲21響致意

▲李登輝移靈，鳴放矧砲21響致意。（圖／直播畫面）



記者林銘翰／新北報導

故總統李登輝追思告別禮拜19日上午於新北市淡水區真理大學舉行，包括總統蔡英文、美國國務次卿柯拉克、前日本首相森喜朗等國內外政要皆與會出席。在完成追思禮拜後，真理大學特別在移靈及啟靈儀式時鳴放矧砲21響，移靈車隊隨後轉至淡江中學進行最後巡禮，待巡禮完畢後將開出校園啟程返回翠山莊。

李登輝移靈車隊19日上午8時45分自台北市士林區翠山莊出發，沿途行經至善路、福林路、中正路、中山北路、福國路、承德路到大度路，接續淡水民權路，沿淡水中正東路、中山路、文化路與真理街，並在9時20分抵達新北市淡水區真理大學。

追思告別禮拜於上午9時30分正式開始，蔡英文首先親自掰贈褒揚令，隨後由副總統賴清德率領行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，接著進行禮拜程序。

▲李登輝告別追思禮拜，蔡英文頒贈褒揚令。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



禮拜程序結束後，真理大學特別在移靈及啟靈儀式時鳴放矧砲21響，移靈車隊隨後轉至淡江中學進行最後巡禮，待巡禮完畢後將開出校園啟程返回翠山莊。追思告別禮拜自上午9時30分開始，並於上午11時50分結束，李登輝骨灰則將於10月7日安葬五指山國軍示範公墓特勳區。

為遵從李登輝生前的宗教信仰及家屬意見，總統府選定於1997年落成啟用的真理大學大禮拜堂舉行告別追思禮拜，並以基督教禮拜程序進行，邀請至親友人、教會兄弟姊妹、各界人士參與。此外，淡江中學也展示了李登輝生平事蹟的事件牆，台北賓館留下的13面留言牆也會陳列於此；而府方也以人形立牌方式，呈現李登輝早年在淡江中學的校園景象。

在本次出席告別追思禮拜的政要，除了我國正、副總統、五院院長外，美方也特別派美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台，這是41年來訪台層級最高的訪團，日本方面則再次由前首相森喜朗，負傷跨海而來，因此現場也出現了「美日台」同框的歷史畫面。

▼故前總統李登輝告別追思禮拜。（圖／直播畫面）



李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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