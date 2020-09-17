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「一鍋滷肉飯」賺淚募殯葬費　送行者捏造故事詐財200萬

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▲▼浪子送行者張軍凱涉嫌勸募詐騙200萬善款，遭警方逮捕時不滿嗆聲。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲送行者張軍凱涉嫌假冒喪家名義刊登不實悲苦故事募資200萬元遭起訴。（資料照／記者陳豐德翻攝）

記者劉昌松／台北報導

送行者張軍凱，以浪子回頭的形象投身殯葬事業，曾以母親一鍋滷肉飯的故事接受各大媒體訪問，然後透過網路發表喪家悲苦故事，吸引大眾募款籌措殯葬費，有喪家發現自身遭遇被扭曲，且沒有拿到善款而提告，檢警查出張共捏造了6、7篇感人文章，藉此詐財200萬元，台北地檢署17日依詐欺取財等罪起訴張男。

41歲張軍凱曾因製造毒品安非他命，判刑8年，入獄服刑期間，母親每週都從基隆搭車，帶著一鍋親手準備的滷肉，到新竹監獄探監，讓張男感動發誓金盆洗手，假釋出獄後從是殯葬業擔任送行者，2018年間，各大媒體報導後，他以浪子回頭形象博得不少美名。

▲▼張軍凱假稱自己變賣金飾來拋磚引玉，騙想做善事的民眾轉帳。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲張軍凱po的假募款文。（資料照／記者陳豐德翻攝）

但張男卻涉嫌自此開始，在臉書發表喪家故事，並用民眾高度關注的死亡新聞事件，如台南女兵車禍死亡案，或烏來福山簡小弟溺斃案，以需要修復大體或稱喪家經濟困難等為由，透過臉書或LINE等網路平台，po出喪家相關照片、新聞連結等，希望各界幫忙。

因為有喪家發現自家明明不缺喪葬費，故事卻被拿去募款，或者有些故事偏離事實太遠提告後，張男辯稱拿到的錢是另外拿去捐棺、買骨灰罐給其他需要的喪家，確實是用來做善事，但檢察官認為，至少有6、7篇故事中的喪家根本不需要資助，卻被張拿去騙人捐錢說要幫忙特定喪家，已經構成詐欺犯行，因此依法起訴。另外張男的饒姓女友雖被同案移送，因查無事證顯示涉案，處分不起訴。

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