變速箱壞掉送修！竟被修車廠偷開3588公里　車主看GPS紀錄氣炸

▲修車被開3,588公里，租車行業者氣炸：我都不用做生意了。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

高雄市某家租車行的一輛小客車發出怪聲，業者以為是變速箱出狀況，透過朋友的介紹，送到岡山某家維修廠維修，沒想到一修竟然花了2個月的時間，期間還多了3588公里的里程數，離譜的行為讓業者氣炸了。

根據《東森新聞》報導，租車行老闆因為車輛變速箱怪怪的，在朋友的介紹下，把車子牽到岡山某家修車廠維修，花了2萬9,000元。不過，業者6月5日第一次送修，但沒有修好，直到6月11日時，已經被開了321公里。

過了約4天，修車廠又藉著「測試」的名義，將維修的車輛開上路，花了約10天的時間，跑了971公里的距離。讓業者更傻眼的是，再過了4天以後，修車廠再度「試車」，這次時間長達一個月，從6月29日開始試車，直到約7月30日左右才結束，一共開了2,215公里的里程。

▼修車被開3,588公里，里程數可以環島4圈。（圖／翻攝《東森新聞》）



等到9月時，業者收到ETC的扣款通知，一共被扣了1,027元，才知道車子送修後竟然被這樣四處開。對此，修車廠老闆澄清，當時他有向租車行說，這輛車的問題比較複雜，需要測試久一點，才能知道問題在哪。

對此，租車行業者則說，對方根本沒有跟他講過這句話，實際調閱GPS移動軌跡，發現足跡遍布整個高雄，一共3,588公里的距離，都可以在台灣從南到北跑4趟，車子根本被當成公務車在用。

業者還說，因為他們開租車行，所以車子有裝GPS，如果一般民眾送修，根本不會知道車子被這樣開來開去，行為真的很誇張。

►神級保養品，地位無法動搖

▼修車被開3,588公里，業者看GPS軌跡氣炸。（圖／翻攝《東森新聞》）

