他興沖沖奔超商…重本先買3萬點數！店員卻做這動作...傻眼變噴笑

▲ 文山第二分局興隆派出所警員楊鳳明、黃稚涵（圖／翻攝自《臺北市政府警察局》）

記者黃宥寧／台北報導

又見社群網站拐詐騙，台北市文山區一名莊姓男子，在社群網站看見運動賽事投注資訊，步驟得先購買三萬元點數，莊男不疑有他，就到便利商店購買卻被店員阻止，機智店員也趕緊打110通報，文山第二分局興隆派出所員警立刻動身前往了解狀況，並苦勸莊男，這是常見的詐騙手法，這時才打消他購買點數加入投資網站會員念頭，也及時保住他的辛苦積蓄。

員警當下向莊男表示，這是假投資的詐騙手法，但是莊男仍然相信可以從中獲利，員警耐心詢問投資細節，不厭其煩的向他解釋相同手法遭詐騙之案例，此時莊男才恍然大悟驚覺自己差點遭詐騙，立刻打消購買點數加入投資網站會員的念頭，莊男對於店員與警方熱心幫助的行為深表感激，幸好有店員、警方及時的提醒，才可以保住積蓄沒有遭詐騙。

文山第二分局呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙集團詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺！

防範之道：

1、接到電話或Line、臉書訊息主動搭訕時，應提高警覺，不要輕信對方的甜言蜜語，且切勿輕易透漏自身財務狀況。

2、可以取消Line的「公開ID」、「自動加入好友」功能，避免陌生人亂加好友搭訕。

3、交友談錢很可能是詐騙手法，不要依他人指示操作ATM及購買遊戲點數，以免情財兩失。

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