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獨／50億吸金犯羈押4年　法官裁定600萬交保限制出境

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▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

程姓男子吸金50億判20多年，羈押4年多或法院改裁600萬交保。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

男子程克強與兄弟、友人共謀，誆稱投資中國醫療器材吸金50億元，程克強二審遭判21年11月。案件雖仍在審理中，但程克強日前向台中高分院聲請具保停押，法院同意，並裁定600萬交保金並限制出境出海，每周一次到轄區派出所報到。

男子程克強、程克達兄弟與自稱「楊醫師」的楊進盛（通緝中）組成非法吸金集團，2011年開始對外誆稱，其成立的祥雲公司、香港WIN LARGE公司或楊進盛具有醫師資格，在中國大陸經營洗腎獲利豐厚，需大量資金投資設備，吸引投資客購買「血液透析」、「直線加速器」，轉租給中國的醫療院所，出租期限為2至3年，每年可獲利15%至72%，共有970人上當，遭騙金額超過50億元。

台中地院判處程克強22年有期徒刑，經上訴台中高分院，改判21年11月，目前仍上訴中。

程克強今年向台中高分院聲請交保，他向法官表示，案發至今已遭羈押超過4年，他歷經多次審理，除否認證券交易法之罪外，就銀行法等罪均坦承犯行。他在事件之初並無心存惡意，事後造成大眾損害也無找藉口辯解。他請求法官能讓他交保停押，讓他暫保自由之身以便處理私人雜務，並陪同年邁母親度過短暫時日等。

法官審理後認為，程男涉犯重罪，嫌疑重大，遭判重刑，有逃亡的高度可能性，可見羈押原因尚未消失。但考量他已坦認部分犯行，羈押已4年多，及其可使用的財產、資力，裁定600萬元交保，並禁止出境、出海，每周日晚上應到居所的轄區派出所報到。如有違反上開條件之一，就必須再羈押。

該派出所表示，程男在本月13日晚上第一次到所報到，一切正常。雖不知法院裁定交保理由，但警方一定會持續追蹤，若有違反規定情事立刻向法院報告。

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