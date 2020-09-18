LIVE／森喜朗帶傷二度訪台　下機直奔總統府會見蔡英文

記者陶本和／台北報導

故前總統李登輝告別追思禮拜將於19日上午舉行，日本前首相森喜朗日前雖然有受傷狀況，但18日仍堅持二度率團訪台；而訪團的專機預計於下午4時整抵達松山機場，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲日本弔唁李登輝訪台團，訪團代表日本前首相森喜朗。（圖／記者李毓康攝）



森喜朗在上個月才以83歲的高齡，一日往返台灣、日本，率團前往台北賓館追思李登輝，讓不少人對他的誠意而感動。接著，19日上午將舉行李登輝告別追思禮拜，他再次安排於18、19日二度訪台。

總統府發言人張惇涵表示，上個月森喜朗率團專程訪台追思李登輝，森喜朗以83歲的高齡一天往返台日，相信不少人都為此感動，感謝森喜朗再次率團訪台，這不僅代表森喜朗跟李登輝之間的深厚感情，也顯示日本與台灣之間的深厚友誼。

據悉，森喜朗訪團的專機預計在下午4時整降落台北松山機場，抵達機場後，車隊將直奔總統府晉見總統蔡英文；而總統府方面，也已經依照中央流行疫情指揮中心的指引準備接待。

在森喜朗訪團的行程規劃上，傍晚與蔡英文會面結束後，車隊則轉往國賓飯店，將由副總統賴清德負責設宴招待；而蔡英文則會回到官邸，設宴接待美國次卿柯拉克（Keith Krach）訪團。

▼日本前首相森喜朗右手纏著紗布，紗布下固定靜脈留置針的酒精棉球隱約可見。（圖／記者李毓康攝）



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