癡迷「神秘女友」10年　超弱徵信員幫尋人強詐500萬

▲吳姓男子和女友交往10多年卻沒見過面，還為此遭詐500萬元。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

吳姓男子為了交往10多年的女友突然消失而苦惱，委託自稱在徵信社工作的李姓男子，幫忙找回女友、想一起同居，陸續付了500萬元給李男打點警察、幫女友的弟弟還債，半年多仍見不到女友，才覺得可疑報案，但吳男從沒見過自己女友，也拿不出相關身分資料供追查，檢警遍尋不著吳男女友，懷疑女友根本不存在，18日先依詐欺罪起訴李男。

這起特殊的「空氣女友」詐騙案，發生在2019年初，20多歲的吳姓男子到警局報案，表示自己和「李雅惠」交往了10多年，最近女友卻突然失聯，吳男心急如焚的情況下，聽信李姓男子曾在徵信社工作，有辦法幫忙尋人。

▲吳男心急找到女友，但檢警完全查不出女友身分，懷疑根本不存在。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

但是李男實際上只在徵信社工作1個月，就因職務不適合離職，本身沒有特別的尋人專長，仍向吳男佯稱，需要打點警察，要吳男先付些公關活動費用，之後李男又說已經幫忙找到女朋友了，但是女方要先幫弟弟清償債務，才能公開露面，吳男也乖乖付錢。

吳男在半年左右的時間受騙500萬元才報案，卻除了提供李男身分外，針對女友部分，卻自爆10多年來沒見過面，只能講出名字「李雅惠」，無法提供更多身分或連繫資訊供檢警追查，辦案人員從吳男與「李雅惠」的通聯與對話紀錄都無法查出真實身分。

▲檢察官認定被告利用被害人焦急心態詐騙尋人費用。（示意圖／pakutaso）

辦案人員懷疑，吳男的女友從頭到尾都不存在，但也未能查證女友和李男是否有關連，台北地檢署偵查終結認定，李男利用吳男急著尋找女友的心態，佯稱可幫忙尋人、甚至騙稱已經找到人要代償債務等理由，詐欺取財得利，因此依法起訴。

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