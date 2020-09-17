收入太多佯聘私人助理　麻醉名醫8年逃漏稅249萬元

▲麻醉名醫殷長佑涉嫌以私人助理為由，把薪水轉入員工帳戶逃漏稅遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北市被稱為「貴族醫院」的中山醫院前院長殷長佑，涉嫌在院內擔任麻醉科主任時，為免收入太高被課稅，連續8年以聘請私人助理為由，請醫院將部份薪資直接轉入其他科室主管、員工名下，每年逃漏稅10萬到40萬元，總計逃漏稅249萬元，台北地檢署17日依違反《稅捐稽徵法》，起訴殷及3名醫院主管及員工。

檢調查出，現年80多歲的殷長佑涉嫌以聘請私人助理協助處理業務為由，請醫院直接從他的的薪資中，撥出4萬元或8萬元，分別匯入資訊室主任、人事室主任、以及企劃員工，然後再由3名主管、員工扣除稅額後，再轉入殷的個人帳戶。

殷和3名共犯都否認是在幫殷分散收入、逃避綜合所得稅，殷稱是借錢給員工，但無法解釋為何借出以及還款的時間總是這麼規律，另外葉姓資訊室主任稱，是為了增加帳戶薪資收入，藉此爭取較好的房貸條件，所以每月幫殷代收8萬元薪資，但檢察官調查葉女根本沒有去申請房貸。

檢察官因此認定，殷從2011年到2018年間，為了避免數百萬元的年收入跨越繳稅級距，透過請醫院把部分薪資匯入主管、員工帳戶的方式，每年都逃漏稅10萬到40萬元不等，總計逃漏約249萬元，將殷和幫助逃漏稅的3名醫院主管、員工一併起訴。

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