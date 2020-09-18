裕國冷凍爆豪門爭產！大哥淚控胞弟扶植「傀儡董座」 ：對不起社會

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司裕國冷凍(8905)前董事長楊連發遭質疑，違法收購裕國股票，楊連發今天首度公開反擊，表示收購案經合法申請，反指胞弟楊長杰背後操控兒子擔任傀儡董事長，毀壞他的名聲，影響裕國股價，涉嫌《證交法》炒股罪，楊連發並哽咽說明父親經營公司理念，「希望他們致力本業，好好做好」。

▲裕國冷凍前董事長楊連發控告弟弟楊長杰與侄子、現任董事長楊育偉涉嫌炒股。（圖／記者劉昌松攝）

裕國集團前總裁楊得根2018年2月過世後，一手打造的裕國冷凍、德昌食品由第二代長子楊連發、次子楊長杰接手，近日楊連發遭解除裕國冷凍董事長職務，由楊長杰的兒子、第三代楊育偉接任，楊連發另以永裕國際公司宣布公開收購裕國9%的股權。裕國公司方面質疑永裕收購價格過低，否決收購案，此時楊連發名下資產，也被自己的母親聲請假扣押，家族爭產浮上檯面。

▲楊連發為家族爭產向社會道歉。（圖／記者劉昌松攝）

對於近日連串風波，楊連發18日到台北地檢署控告弟弟楊長杰、姪子楊育偉涉嫌違反《證交法》，楊連發澄清假扣押部分，已由高院駁回，「靜待主管機關指派(回任董事長)」，楊連發並哽咽說：「父親告訴我們的，每一年一定要有1塊錢的EPS，這是父親重要的理念」，「我們是手足，打虎親兄弟，雖然在律師那裏寫很多分產、經營的協議書，但是他都全部否認，主要為了就是爭產」，「父親沒有寫完整的遺囑，造成家產紛爭，這是我們家族對不起社會大眾。」

楊連發的律師沈靖家則表示，「楊長杰有過偽造文書、背信前科，所以不能再當董事長，請兒子楊育偉當傀儡董事長，1個20幾歲的年輕小夥子有辦法掌管這麼大的企業帝國嗎?加上自從五月份後，不斷對媒體放話，散布不實謠言，影響裕國股價，涉嫌《證交法》炒股罪嫌。」

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

醋夫信神「今天一定捉到姦」 徵信社煩死了派美男造假交差

女保險業務為業績上床 渣男1張沒買...刷她卡30萬+偷拍性愛影片

收入太多佯聘私人助理 麻醉名醫8年逃漏稅249萬元