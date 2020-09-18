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305萬買兇教訓閨蜜！見「浴血照」付錢　她卻活過來發動態...

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▲▼女生,好朋友,閨蜜,搭肩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳女找人教訓「處理」閨蜜，卻遭閨蜜反手設局詐騙305萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓女子和黃姓、詹姓女子原本是要好閨蜜，去年因故發生爭執，陳女聽了黃女建議，找程姓男子教訓「處理」詹女，沒想到程男和黃女、詹女反而串通好，拍下詹女「全身是血」的照片，陳女因此陸續付款305萬元後，驚見詹女竟然在臉書更新動態，驚覺受騙報案，台北地檢署18日依詐欺取財罪起訴黃女、詹女和程男。

陳女提告指出，2019年10月間，她發現擺攤作生意的閨蜜詹女，在臉書上辱罵她是「豬」，還聽說詹女要找人對她不利，陳女擔心受害，找共同好友、從事婚宴工作的黃女傾訴，黃女因此介紹程姓男子，說可以交給程男去處理。

▲▼閨蜜、好友、好朋友、友情、友誼。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲3個好朋友最後撕破臉，2女聯手詐騙陳女。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

程男接下「委託」承諾會找小弟幫忙，沒多久，果然傳了1張詹女全身是血的照片，告訴陳女已經處理完了，但是要付點錢給小弟們，陳女先付了10萬元，之後接連解除2張保單，又支付2次各150萬元給程男。

但是幾天後，應該重傷甚至死亡的詹女，在臉書上更新動態，陳女發現後嚇一跳，冷靜下來一想是自己受騙而報案，程男遭緝捕到案後坦承，他和黃女、詹女共同設局騙陳女，他只拿到30萬元，雖黃女和詹女否認犯行，檢察官調查後，仍依程男供詞以及相關聯繫紀錄，將程男和黃女、詹女一併起訴。

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