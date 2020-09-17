醋夫信神「今天一定捉到姦」　徵信社煩死了派美男造假交差

▲醋夫深信神明所說老婆外遇，不斷要求徵信社跟拍取得證據。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北朱姓男子一直懷疑老婆外遇，找上徵信社幫忙跟監捉猴，但只拍到老婆出入健身房、圖書館的正常生活，朱男不斷傳簡訊催促「神明說今天一定捉到姦」、「土地公說她今天要去打炮」，徵信社人員不耐煩了，派出美男子與朱妻攀談聊天，再偷拍照片後給朱男交差，朱妻發現後要朱男控告徵信社老闆等4人詐欺，但台北地檢署17日以罪嫌不足不起訴。

據了解，年約50歲的朱男信仰虔誠，他和在銀行工作的老婆結婚生子多年，2019年間開始，懷疑老婆有時會提早出門，有時又特別打扮，懷疑老婆外遇給他戴了綠帽，朱男因此在9月間找上徵信社，簽了3個月的約，並預付30萬潛今，委託捉姦。

▲徵信社派出公司美男子搭訕人妻，製造可能發現小王的假象。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

徵信社跟監朱妻1個月，發現朱妻除了上班工作，就是去健身房、娘家、圖書館，活動範圍幾乎都在住家附近，生活行蹤都毫無異狀，但朱男不相信，不斷傳訊息「今天一定會拍到」，徵信社人員被煩到受不了，決定派出美男子到健身房搭訕朱妻，並拍下2人交談互動照片，當作可能發現小王的事證交差。

最後合約時間到期，徵信社仍然沒有拍到朱妻外遇事證，朱男仍拿著美男照片質問朱妻，朱妻發現被跟拍社局，氣得要朱男去告徵信社詐騙，徵信社人員坦承，公司本來就有美男、美女破壞感情的服務，當時額外提供這項服務只是為了應付朱男。

檢察官調查發現，其實朱男除了前金30萬元，並沒有付完全部3個月跟監款項，徵信社也沒有另外追加美男搭訕的帳款，更沒有捏造朱妻外遇證據，因此認為徵信社陳姓負責人與3名員工詐欺罪嫌不足，處分不起訴。

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