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彩鑽女王豪吸1.6億！交保第1件事開記者會　痛哭道歉：沒想傷害人

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▲▼彩鑽女王痛哭道歉。（圖／翻攝東森新聞）

▲彩鑽女王痛哭道歉。（圖／翻攝東森新聞）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

被稱為是最美慈善家的「彩鑽女王」蘇怡，卻涉嫌自2016年起利用自己的好形象，推出投資方案違法吸金上億元，受害者至少103名，而她事後不但沒有結束招募投資，甚至向地下錢莊借錢，在羈押4個月後被檢方以違反銀行法起訴，而她17日交保後，大動作召開記者會，並聲淚俱下，「我並沒有想要傷害任何人。」也強調自己想好好解決。

蘇怡17日交保後公開露面且召開記者會，而她帶著眼鏡，面容相當憔悴，且話說沒幾句，就開始哽咽落淚，「因為我自己經營不善，沒有把公司處理好，導致虧損，也拖累很多朋友、員工、家人，我沒有想傷害任何人」。

▲▼彩鑽女王痛哭道歉。（圖／翻攝東森新聞）

對於蘇怡的回應，其中一名受害者氣憤表示，蘇怡根本就沒有誠意道歉，若有誠意，怎會在第一時間找律師開記者會，而非聯絡投資人，而受害者也指控，「很多事時都不是真的，甚至沒有彩鑽存在，這就是詐欺」。

對此，蘇怡否認詐欺，她提到因為公司經營不善，導致虧損，自己做了錯誤的選擇，找上地下錢莊，但對於實際原因，她則語帶保留，不願多作回應。蘇怡事後表示，「我的心意只是不希望讓朋友們虧錢，所以才會沒去了解合約上應該要注意的法律條文」，而其餘的她不願多談，僅表示，一切等待法院審理判決。

▲▼彩鑽女王鞠躬道歉。（圖／記者張君豪翻攝）

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