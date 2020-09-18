「蔡其昌父親就是肺癌去世」挨批沒人性　盧秀燕：概括承擔並道歉

▲盧秀燕為下屬不當發言概括承擔並道歉。（圖／記台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台電公司台中電廠17日在台中市龍井區召開「台中電廠新建燃氣機組計畫」環境影響公開說明會，出席的市政府經發局專委黃于珊發言除了表達市府一貫要求「汰舊換新」的立場，竟然還指出立法院副院長蔡其昌的父親也是肺癌走的，此種言論引發外界反感，被批沒人性，市長盧秀燕18日公開向蔡其昌道歉。

台電公司台中電廠昨天在台中市龍井區召開「台中電廠新建燃氣機組計畫」環境影響公開說明會，經發局專委黃于珊出席時表示，市府一貫立場就是新建機組的同時，應將1到4號機組拆除，否則原本的10部燃煤機組加2，就變成世界第一大的發電廠。

黃為了表達中火污染30幾年來，對鄉親健康所造成的影響，竟然以還在治喪期間的立法院副院長蔡其昌的父親為例，指蔡父也是肺癌走的；不料此一發言，引發外界反感，市議員陳世凱說，「太過分了，政治炒作到沒人性嗎？」蔡其昌的助理蔡克斯說，「別人在治喪，市府可以這樣講話？」

盧秀燕上午出席「2020創意台中」開幕式時表示，這的確是個嚴重失言，所以第一時間她知道消息後，就責備了專門委員，也要求專委一定要道歉，她也覺得對家屬很抱歉，因此今天一大早專委就登門道歉。

盧秀燕強調，市府每位同仁都一定要謹言慎行，這是不必要的失言，當事人也向蔡副院長道歉，管教不好，她也有責任，她也向蔡副院長道歉，同仁失言，她也要概括承擔，並記取教訓，希望蔡副院長寬宏大量。

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