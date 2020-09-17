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中火燃氣機組說明會...換新不汰舊　中市府：法律手段加強監督

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▲▼中火召開燃氣機組說明會，中市府強調會以法律手段加強監督。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中電廠召開燃氣機組說明會，中市府強調會以法律手段加強監督。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台電公司台中電廠17日在台中市龍井區召開「台中電廠新建燃氣機組計畫」環境影響公開說明會，台中市環保局代理局長陳宏益表示，市府一貫立場是台電必須先讓老舊燃煤機組退場，再添設燃氣機組，否則一旦中火重啟燃煤，恐加重中部空氣品質污染，市府會以法律手段加強監督。

▲▼中火召開燃氣機組說明會，中市府強調會以法律手段加強監督。（圖／台中市政府提供）

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台中電廠上午依據「環境影響評估法」相關規定，在龍井區麗水里福順宮前召開「台中電廠新建燃氣機組計畫」說明會，由副總經理陳建益主持，未能參加說明會的民眾，可於會後7天內以書面方式提供意見。

台電強調，為配合推動國家能源政策，並考量長期電力負載成長、維持區域電力供應穩定及改善中部空氣品質，規劃新建「台中電廠新建燃氣機組計畫」，計劃在電廠內，利用第9、10號機組南側空地，新建兩部單機容量各約130萬瓩的燃氣複循環機組。

陳宏益表示，台中電廠新建的2部燃氣複循環機組，裝置容量合計260萬瓩，既然能提供相當4.7部現有燃煤機組發電量，就應該先汰除4部老舊燃煤機組，此要求合情合理，市府站在維護中部空氣品質立場，絕不接受老舊燒煤機組不退場、備用，卻可能啟用的選項。

陳說明，市府堅持「汰舊換新」立場，反對中火機組只增不減計畫，尤其中部地區受到中央山脈阻擋，污染無法擴散，因此是全國最不適合設立燃煤火力發電廠的地方，面對地方政府積極整治空污，中火也應該承諾老舊燃煤機組除役機制，並且提出明確改善空污的期程，他強調，市府是反空污，不是反中火。

環保局說明，近年市府積極整治空污、落實減煤政策，去年用煤量及污染物排放降至歷年最低，空氣品質PM2.5年均值從2015年23.5微克，降至2019年17.7微克；這是中火啟用發電近30年從未有的情形，未來中火原有10部機組設置容量，再加上2部燃氣機組，總體裝置容量810萬瓩，將成為全世界最大的火力發電廠，新增燃氣機組碳排放量將增加662.45萬噸，身為國營事業的台電，將讓台灣繼續背負排碳污名，更讓民眾失去信心。

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