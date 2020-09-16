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斥資1.7億！修復日治穀倉　盧秀燕：觀光亮點見證潭子發展

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▲盧秀燕主持潭子農會穀倉修復工程，完工後可見證戰時潭子經濟發展。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕主持潭子農會穀倉修復工程，完工後可見證戰時潭子經濟發展。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子農會穀倉興建於日治時期昭和6年，2011年公告為市定古蹟，市府、中央和農會共斥資1億7000萬元修復，預計2023年完工，市長盧秀燕16日出席開工典禮時表示，市府將以3年時間仔細修復，期許未來成為當地重要經濟觀光新亮點，見證戰時潭子地區經濟發展。

盧秀燕指出，市府重視文史古蹟保存及發揚，在2011年公告潭子農會穀倉為市定古蹟後，因應台中鐵路高架化建設，部份穀倉被拆除，當時市府就承諾未來會修復、保存及使用，因此積極籌資經費，包括文化部文化資產局、潭子區農會和市府集資，才能順利開工，將會一磚一瓦仔細修復古蹟，並加強建築構造，未來將交由潭子區農會營運使用。

文化局長張大春表示，修復完成後，將規劃為舊有構件、機具及農業相關主題展示，並販售在地特色農產品，同時串連周邊文化資產景點，包括摘星山莊、筱雲山莊、潭子國小日式宿舍等，結合市府推動的「潭心計畫」，形成主題性文化觀光旅遊路線，打造潭子觀光文化新亮點。

台中市文化資產處指出，潭子農會的穀倉、碾米機房與磚造糙米倉庫等三座古蹟本體，主體構造大致完好，外有日式「鋸屋根式」的屋頂與「太子樓」，內有西方國家的「偶柱式木桁架」與閩南式穿斗，並有「中央輸送帶」與「傾斜槽」等自動化設備，而「通氣柱」是現代空調設備，見證當時產業建築對於環境控制之成熟。

盧秀燕在文化局長張大春、農業局長蔡精強陪同下主持開工典禮，立委楊瓊瓔、立法院長辦公室機要顧問洪慈庸、市議員賴朝國、蕭隆澤、徐瑄灃、周永鴻，潭子區長林國聲、潭子區農會理事長李金池、總幹事林淑茵及常務監事林增華、文化部文資局張祐創組長和在地里長都出席。

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