台南酒駕2死1傷　黃偉哲：亂世用重典...酒精鎖應該變標配

▲台南市長黃偉哲為劉童之死感到非常難過，並認為治亂世用重典，呼籲立法院把酒駕和毒駕心神喪失，定訂例外條款，否則人民不會心服口服。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區台39線與歸仁區西埔一街821巷口，9月13日晚上發生汽車與機車車禍命案，造成1死3傷案，其中3歲男童原無呼吸心跳，經送永康奇美醫院急救後救回，惟傳出16日深夜接近12時許宣告傷重不治，引起男童父親悲憤不滿，台南市長黃偉哲對此感到遺憾不捨。

劉姓男童的父親深夜難過地說：「弟弟剛剛去做天使了。」親友沉痛呼籲，「酒駕垃圾隨機殺人如同定時炸彈，永遠重罰不怕，除非判決重刑，不然台灣很多的家庭都要破碎。」

▲肇事的張姓男子被警方依過失致死等罪嫌移送台南地檢署偵辦，經聲請羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲說，聽聞歸仁車禍，3歲男童不幸腦死的情形，我們真的是非常非常的難過，說真的，這個情形這段時間以來，全國各地的酒駕，甚至有人是毒駕，大家不是說車禍撞死人有事情，吸毒有事情？結果吸毒撞死人竟然是無罪的這樣一個判決，他覺得酒駕跟毒駕這一類的事情，國家應該思考一下，治亂世用重典，酒駕的人也不要說他是心神喪失，所以說就輕判，毒駕的人也不要說就是輕判，這樣子社會上無法接受的。

黃偉哲說，所以有必要立法院，請立法院諸公放下一些政治事件的口水，趕快把酒駕或毒駕的這類，所謂心神喪失與否的這一類，訂一個例外條款，也就是說，酒駕也好，喝到茫的，毒駕也好，吸毒吸到茫的，沒有什麼心神喪失，反正你要去喝酒之前就要有心理準備，你如果要吸毒，然後犯了案，就不要被當作病患而無罪開釋，或是輕判，這樣子全民才會心服口服。

▲這場酒駕車禍，已造成2死1傷（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲強調，我們現在酒駕是刑度有增加，罰款也增加了，但是還是有一些人，說真的也滿痛心的，地方政府在執法單位上能做的，就是盡量加大罰則，盡量嚴格取締，盡量加深這個取締的頻率、次數，但是這也讓第一線執法人員有時候疲於奔命，他覺得有些東西應該是可以做的，比如說「酒精鎖」，現在酒精鎖是強迫有酒駕前科的人才要裝設，如果將來酒精鎖變成一個必須配備的，成為車輛的標準配備的話，這或許會比較好，坦白說地方的警務人員，有時候執法人員也會酒駕，可見這種酒駕的喝酒的文化，要有比較嚴格方式來取締，在器材上也有比較多的器材來做，或許可以把這個酒駕的情形降到最低，要不然，這些每年因為酒駕而死亡或是受傷的人，他們的犧牲太沒有價值，應該要讓酒駕的人付出更高的代價才對。

劉童父親16日深夜對親友說：「弟弟剛剛去做天使了」、「我要把事情鬧大，我PO全台爆料公社。」而他15日也在臉書發文：「為什麼發生在我身上…台灣酒駕罰錢被關完就沒事了嗎？台灣還要廢死刑，殺人犯法都不會被判死刑，酒駕的人當然不會怕，反正被罰錢關幾個月就出來了，當然不怕。」

男童親友也在臉書哀痛表示，「現在你都沒病痛了，去跟著王爺公爺爺去修行，你的公道，我跟你爸爸會幫你討回來。我的兄弟們要跟我把事情鬧大嗎？要個公道，也給我們的政府明瞭，酒駕不是罰錢可了事的。」該親友痛斥，「藍綠的政客們你們拿人民的錢，你們有正視過酒駕議題嗎？死了多少人也毀了多少幸福家庭，酒駕垃圾隨機殺人，如同定時炸彈，永遠重罰不怕，除非判決重刑，不然台灣很多的家庭都要破碎。」

▲這場酒駕車禍，已造成2死1傷（圖／記者林悅翻攝）

據了解，49歲張姓男子9月13日駕駛自小客車沿台39線外側車道由南往北直行時，適與沿西埔一街821巷東向西直行由39歲曾姓女子駕駛之機車發生碰撞而肇事，機車尚搭載2名乘客，分別是3歲劉姓男童及9歲劉姓女童，3人被強大撞擊力撞飛，機車還因而起火。

車禍導致曾姓騎士及劉姓男童現場ohca無生命跡象，劉姓女童（左大腿封閉性骨折．多處撕裂傷，意識清醒），3人由救護車分送永康奇美醫院及成大醫院急救，其中曾姓女騎士送成大醫院搶救仍宣告不治，劉童經奇美醫院搶救有恢復心跳，但延到16日深夜近12時宣告傷重不治身亡。

警方查出張男涉嫌酒駕及闖紅燈肇事，且在案發前另涉1起A3車禍肇事逃逸，才擊紅燈釀禍，張男經檢察官向法院聲押獲准，目前羈押在台南看守所。



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