台中騎士撞倒機車未報案挨罰3000　分局長授「交通事故求平安SOP」

▲莊男騎車時不慎撞倒路邊停放的機車。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市19歲莊姓男騎士日前會車時，不慎撞倒路邊停放的一輛機車，他將倒地的機車扶起、檢視確認無恙後就離開現場，但事後車主阮女卻發現機車煞車手把斷裂，且右側車身有磨損痕跡，遂請求警方破案。警方循線找到莊男，經約談知悉莊男非故意，且犯後態度良好，不過在車禍後離開案發現場未主動報案，除須賠償阮女修車費，也吃了一張3000元的罰單。

台中市第五警分局交通分隊表示，日前受理一起肇事離開現場的交通事故案件，30歲的阮姓女子聲稱晚上要騎車時，發現停在北屯區豐樂路11巷的機車右煞車手把斷裂、右側車身有磨損的痕跡，請求警方幫忙破案。

警方調閱監視器顯示，一輛機車與一台自小客車在北屯區豐樂路11巷會車時，男子所駕的機車排氣管勾到阮女停放的機車導致倒下，莊男發現後馬上停下，並將機車立起、檢視一下才離開現場。

▲▼ 阮女發現機車右煞車手把斷裂、右側車身有磨損的痕跡。

員警擴大調閱影像，根據車號通知莊男到案說明。莊男雖然知道警方為何通知他到案，但仍一臉狐疑不知哪環節出錯了，警方向他解釋：「不慎撞倒別人的車子、並立起來是一件很普通的行為」、「但發生車禍沒報警處理而離開，是會被處罰的」。由於莊男犯後態度良好，員警表示「這樣有禮貌的年輕人不多見了！不過，因為發生車禍沒報警，就很容易落人口實，讓人誤會」。

警方指出，事後雙方已達成和解，修車費用800元，但莊男車禍後未依規處置，額外付了一張3000元罰單。

第五分局交通分隊長李建興表示，車禍報警的目的有兩個，1：「請警方到場蒐證與賠償」，2：「雙方處於公平的立場」。

李建興說，因為不知道對方損失的價值多少，常常「自己覺得沒怎樣」而離開現場，但對方不見得認為沒關係。依據道路交通管理處罰條例62條：汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

台中市第五警分局長郭士傑親授「交通事故求平安SOP」，1：打110求援警，2：至路邊求安全，3：做酒測求清白，4：做資料求真相，5：通知保險公司求理賠。其中「報案」是最關鍵的動作，以免像本案一樣，「未依規定處置」、「離開現場」，多了一張罰單。

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