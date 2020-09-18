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師大附中男學生女廁偷拍！校方被控「隱匿」急澄清：已進入性平調查

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▲▼全國高中小學今天開學，師大附中全體動員高規格防疫。所有入校師生都要量測體溫，體溫偏高者將移至休息區再次測量，無發燒者方能入校。（圖／記者湯興漢攝）

▲師大附中驚傳有男學生潛入女廁所偷拍。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

師大附中驚傳有男學生潛入女廁所偷拍，但有學生在網路上指控校方，並未對外說明清楚，疑似想息事寧人。對此，校方表示，事發於前天，當下學生導師已馬上處理，也立即通報校安處理，目前已進入性平調查，但由於性平事件屬保密案件於法，不能透露相關細節，並非想大事化無。

師大附中偷拍事件在「黑特附中」臉書粉絲團上吵得沸沸揚揚，有多則PO文都提及此事件，其中還有人轉貼學務處主任給家長會長的說明，內容提到，「新北樓三樓往四樓廁所發生男同學進入女廁事件，對於發生這樣的事件，除了深表痛心外，更要正視後續防治與事件處理流程」，也表示，此事已完成校安通報，進入性平事件調查程序，請師長、同學不要再進行臆測或談論，以符合性平法之規定。

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稍早師大附中校長室秘書柯冠銘接受《ETtoday新聞雲》訪問時進一步解釋，事發後，校方已完成校安通報，通報後學校即須召開性平會成立調查小組，另外，因在處理性平事件過程及結果需要保密，因此很多時候會被認為事件被隱匿，其實性平事件處理有一個嚴格的監督機制，所以本校性平會一定會按程序嚴格處理。

柯冠銘說明，此次事件由於發生時造成極大的騷動，在高三家長及學生群組中造成恐慌，感謝夜間留守高三導師辦公室的導師即時協助處理，安撫兩方學生的情緒，然而行為人的動機與目的需由性平事件調查小組委員調查才能確認，是以後續性平事件是否成立，調查結果以及獎懲建議，交由性平事件調查小組完成報告，並於性平會做成決議，視調查委員建議提交獎懲會議處。
 

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