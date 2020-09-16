男友手機神秘檔案！她打開竟見妹妹裸照...真相令人驚

▲桃園市李姓男子垂涎女友妹妹姿色，竟以手機開啟錄影功能放置浴室通風口偷拍如廁與盥洗影像，遭女友察覺提醒妹妹提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子對女友妹妹姿色頗為垂涎，今年4月間將手機開啟錄影功能放置在浴室通風口凹槽，偷拍女友妹妹如廁與沐浴影片，女友後來開啟李男手機照片與影片檔驚覺妹妹遭偷拍告知提告，桃檢偵訊時，李男坦承犯行，檢方16日偵結依妨害秘密罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，37歲的李姓男子與曹姓女友交往，常常進出女友位於八德區住家，但李男對女友妹妹姿色，今年4月21日下午5時許，將手機放在浴室抽風口凹槽內，偷偷開啟錄影功能錄下曹女妹妹如廁與在浴室洗澡等影片，曹姓女友後來發現李男手機內藏有不明女子沐浴與如廁影片，驚覺就是妹妹，趕緊告知妹妹遭李男偷拍。

曹女妹妹獲悉後報警提告，李男在檢警偵訊時自白坦承偷拍犯行，女友與其妹妹則指證李男惡行，並提供與李男Line事後對話截圖，警方則在其手機起獲偷拍影片截圖為證，檢方根據影片截圖與曹姓姊妹指證，偵結依妨害秘密罪嫌聲請簡易判決處刑。

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