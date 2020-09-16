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噁大叔旅行社偷拍10女「打鑰匙偷內褲」　OL驚見小孩也入鏡崩潰

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲女同事發現被葛男偷拍後，驚見自己小孩的照片也在檔案中，嚇得當場崩潰。（示意圖，非新聞當事人／取自pakutaso）

記者羅志華／台北報導

葛姓男子在台北某旅行社工作期間，以手機及在公司內裝針孔，偷拍女同事如廁，警方在葛男電腦內，發現多張從網上下載或偷拍的不雅照，6名受害者提告妨害秘密；北院15日開庭，1名受害女子淚崩痛訴，「他（葛男）知道我住哪、小孩讀哪，現在老公不在家時，我都擔心他會跑來把人抓走」。

受害女子5月間，在臉書社團「靠北旅遊業」PO文，指年近40的葛男遭抓包後，坦承自高中起就開始在捷運、街道上偷拍，公司內10名女同事也慘遭毒手，尤其有女同事驚見女兒的照片，夾雜在多張不雅照的檔案中嚇得當場崩潰，葛男更在心虛下，坦承打了女同事住處鑰匙，偷了數件內衣褲。

北院15日開庭，1名受害人與葛男是高中同學，表示2人認識多年，她都把葛男當家人了，還幫忙介紹進公司，不料對方竟是個偷拍慣犯，除了有些照片拍攝時間達3年以上，檔案中更有許多未成年少女、甚至同事小孩的照片，現在她只要一想起曾託葛男帶過小孩，就不禁懷疑當初小孩是不是也被怎麼了，現在對人性非常失望。

另名受害人表示，旅行社是她出社會第一份工作，當她知道自己被偷拍後，不僅上廁所時，都會不自覺緊張地找針孔，身體狀況也因失眠大受影響，更在壓力下無法再踏進「那間辦公室」，離職後找工作也受官司影響，淚訴「為什麼只有被害人承受痛苦，加害人都不用付出代價？」。

其中1名受害人看到自己小孩的照片，夾雜在不雅照的檔案中相當崩潰，請法官詢問葛男到底是何居心，葛男僅心虛回答「就剛好覺得可愛」，受害人講到激動處更當庭淚崩，指現在如果老公不在家，都不禁擔心自己與小孩的安危。

葛男在庭上幾乎全程低頭，聽著受害人對自己的控訴不時流淚，而他也坦承犯行，並稱由於目前還有銀行債要還，等之後寬裕了，會盡量籌措和解金給被害人，本案將擇期宣判。

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