二手拍賣客拿手機自拍　網紅林鴒報警抓人！鐵粉氣：不再支持

▲林鴒認為客人在偷拍，報警處理。（圖／東森新聞，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

網拍女模林鴒日前舉辦私物二手拍，但卻鬧出意外插曲！有顧客控訴，由於店內沒有鏡子，因此在試衣服時只能用相機比尺寸，沒想到卻被林鴒認為是在「偷拍她」，甚至一度報警處理。烏龍一爆出，鐵粉瞬間心碎，「我覺得我再也不會支持她了」。

林鴒日前在臉書宣布要辦二手拍賣，有些粉絲為了能見偶像一面，紛紛到場支持。《東森新聞》報導，一名顧客出面控訴，店面不僅小，還沒有附鏡子，加上外面也沒有標明禁止攝影，所以只能靠相機去比尺寸，卻被偶像誤會是在「偷拍她」。

林鴒不僅拿起手機反拍，還報警處理，甚至不准客人離開。警方到場後，緩緩解釋偷拍的定義，商品本身陳列在公眾的出入之場所，基本上不算「偷拍」。但林鴒仍跟警察要求留下現場拍攝者的基本資料。

事後，林鴒透過經紀人回應解釋，她被幾位民眾長期霸凌，甚至有被跟蹤偷拍的經驗，感到特別敏感，才找警察到場制止。不過，鐵粉以行動支持偶像，卻被抹黑、誤會，讓她感到相當錯愕，相當心碎喊「我覺得我再也不會支持她了」。

烏龍曝光後，不少網友留言嗆「不知道她是誰，但報警鎖客人也太誇張了吧哈哈，告她強制罪啊」、「還叫警察來，根本是此地無銀三百兩、做賊的喊捉賊」、「又是她！還報警欸好扯」、「衣服又髒又醜…送我也不要…」、「這個衣況很不好欸」。

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