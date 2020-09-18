台北白晝之夜橫跨南港7大場域　首度公開秘境「台電修護處」

▲台北白晝之夜，幻流行光。（圖／台北市文化局提供）



記者蔡文鈴／台北報導

第五屆「台北白晝之夜」將在南港舉辦，時間訂於10月3日晚上6點至10月4日早上6點，場域橫跨捷運南港站到昆陽站，以「南港通電 看見交界」的一夜體驗，一共有21件視覺裝置、50組表演團體作品及多項限定活動，最大亮點則是首度公開的秘境空間台電修護處。

台北市政府府與巴黎同步主辦台北白晝之夜迄今已進入第五年，副市長蔡炳坤表示，「今年台北白晝之夜規劃在東區門戶計畫的核心南港，這個重要的台北新都心舉行，代表著交通與產業發展的關鍵地位，將扮演台北再生的重要一環。」

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副市長蔡炳坤表示，「今年台北白晝之夜規劃在東區門戶計畫的核心南港，這個重要的台北新都心舉行，代表著交通與產業發展的關鍵地位，將扮演台北再生的重要一環。」

台北市文化局18日舉辦記者會，介紹本次白晝之夜的主題，藝術總監林昆穎將昔稱「黑鄉」的南港區，透過文史爬梳與田野調查，定義出南港的「匯流交界」特性，進一步定調「南港通電」，寓含著「集合眾人智慧，讓電流通，便展現出強大光亮」的豐富意象。

這場盛大的藝術饗宴橫跨南港七大場域，包括「南興公園—眾聲」、 「極限運動訓練中心—躁動」、 「瓶蓋工廠台北製造所—夢遊」、 「北流東廣場—光論」、 「台北流行音樂中心—兵工廠」、 「北流西廣場—再生」、 「台電修護處—永續」，邀請台灣、法國、英國、土耳其等近百位藝術家參與，以場域為題，提出藝術宣言。21件視覺裝置、50組表演團體作品及多項限定活動，精彩的藝術盛宴橫跨視覺、影像、裝置、光電、表演藝術等跨領域作品及活動，12小時不停歇，展現台北都市創新的能量與藝術介入公共空間的近距離魅力。

▼台北白晝之夜，台電修護處。（圖／台北市文化局提供）



其中，最大的亮點是首度被打開的秘境空間—台電修護處。法國街頭藝術家JR發起的全球性藝術計畫〈裡外反轉藝術行動〉（Inside Out Project）呼應「南港通電」概念，邀請202位台電修護處工作人員，由攝影師林科呈拍攝的大型群像串接於修護處的建築外表，一盞盞發亮的燈泡，點亮修護工廠外牆。

文化局指出，隨著台北流行音樂中心正式開幕，南港完整產業廊帶也逐漸成形，「2020年於南港揭開序幕的台北白晝之夜，預告著南港區未來在經濟、人口、產業、娛樂上巨大的轉變與發展契機。」

▼台北白晝之夜，台電修護處。（圖／台北市文化局提供）



▲台北白晝之夜，幻流行光豪華朗機工。（圖／台北市文化局提供）

▼台北白晝之夜主視覺。（圖／台北市文化局提供）