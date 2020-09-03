北市推「5＋3藝文產業計畫」　柯文哲：明年2月公布產業轉型計畫

▲柯文哲參加「台北後疫情時代藝文產業發展對策論壇」。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲3日下午出席台北後疫情時代藝文產業發展對策論壇，提及北市未來要推動「5加3藝文產業計畫」，並且預告將在2021年2月公布「台北市因應後疫情時代的產業轉型計畫」。

柯文哲在致詞中表示，從統計數字來看，國內文創相關的產業家數大約是6.3萬家左右，一年的產值達到8500億，佔整個國內GDP的4.8％，是台灣重要產業，而且還持續在成長。

柯文哲表示，今年的疫情已經影響到所有的產業，無法再回到過去了，也衍生了新常態（new normal）的概念。作為醫學專家，他認為疫情在2年內不會結束，這是以1918年西班牙大流感的經驗來做的推估，當時全世界花了2年的時間平復，而當年台灣才200多萬人就死了4萬人，因此現在就算發明疫苗，全世界70億人口要完成疫苗接種也要花一段時間，所以在這2年內，疫情會繼續存在，大家要有與疫情共存的概念，在這概念下產業要重整，轉型很重要。

柯文哲指出，文化和觀光無法切割，北市府現在正在試驗一個新的概念，要推動「5加3藝文產業計畫」，讓北市的多元更被看見。

柯文哲說，外國人來到台灣，若從北投、城北廊帶、大稻埕、艋舺、一路玩到城南溫羅汀，會感覺到穿梭在不同的城市。而北市的5加3計畫，就是在2年內完成北流、北藝和松菸3個最重要的藝文產業基地，讓文化與觀光結合，北市府文化局和觀傳局副局長還為此對調，讓兩個局處更能合作發揮。

柯文哲強調，後疫情時代的世界會很不一樣，包括無現金交易、非接觸性的藝文活動，乃至新型態的藝文展演，目前都還沒有很清楚的picture（輪廓）。而北市府舉辦9場產業論壇，就是想請大家一起思考，如何面對新常態。

柯文哲也預告，系列論壇結束後，北市府會整理產業的意見，預計半年後，也就是明年2月公布「台北市因應後疫情時代的產業轉型計畫」，希望幫產業找到更多出路。

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