北市消費場所擴大強制納保範圍　K歌場所保額提高逾1億元

▲KTV包廂。（示意圖／記者許力方攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市政府為提升對消費者之保障程度，於109年9月15日市政會議通過《台北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法》修正草案，加倍公共意外保險額度從3400萬拉高到6600萬，若為特定場所如KTV包廂，總保險額度提高至1億3千2百萬元，近日將發布實施。

本次修法重點包括：

一、因應社會經濟產業變遷，消費場所類型逐漸多元化，新增應投保公共意外責任保險之消費場所，如夜店、自助洗衣店等，且投保範圍不限於建築物內部，如休閒農場、戶外庭園餐廳等消費場所，使用人或所有人亦須投保公共意外責任險。

二、為避免消費場所發生重大傷亡事故後，因投保之公共意外責任保險之保險金額不足，致多數傷亡民眾無法藉由責任保險保障合理權益之情形，參考金融監督管理委員會訂頒之「公共場所或舉辦各類活動投保責任保險適足保險金額建議方案」，將最低保險金額酌予提高，每一個人身體傷亡從300萬元拉高到600萬元，保險期間總保險金額從3400萬元拉高到6600萬元，若為特定消費場所，例如視聽歌唱場所、總樓地板面積500平方公尺以上之百貨公司等，總保險金額則從6400萬元提高至1億3千2百萬元。

三、考量本次修法提高「最低保險金額額度」對消費場所之使用人、所有權人影響重大，故訂定過渡條款，若在本次修法發布施行前已投保者，於保險期間期滿前，可依修正前之金額投保。