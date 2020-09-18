新聞頻道太多需總量管制？NCC公聽會一面倒要求先建退場撤照機制



▲NCC18日舉辦「電視新聞頻道申設與營運監理政策」公聽會，業界出席踴躍、發言熱烈，多數均持反對新聞台設總量管制。（圖／記者陳世昌攝，以下同）



記者陳世昌／台北報導



台灣新聞頻道密度全球最高，是否還要再開放？或需要總量管制？NCC(國家通訊傳播委員會)18日以公聽會方式廣聽學者專家與業界意見，不料與會者幾乎一面倒認為，在沒有退場機制之下，談總量管制是劣幣驅良幣、限制言論自由的做法，也有不少聲音批評NCC根本不該討論這個「假議題」！



針對外界批評，為何NCC突然拋出新聞台要總量管制的議題，公聽會主持人、NCC委員王維菁表示，NCC在近半年有《鏡電視》、《東森亞洲新聞台》、《台灣生活網》3件新聞頻道申設案，以及中天(新聞)電視換照案，現在是一個很好的時機點，可以重新來考慮新聞頻道申設與營運監理政策是不是需要做一些檢討。



然而公聽會的發言，除了有零星發言從市場產業面考量，認為新聞台競爭過多、重複性高，總量管制不失是一種方法，其他幾乎一面倒批評管制的做法，全國傳播媒體產業工會理事、壹電視工會副理事長陳一平直指對新聞台總量管制是假議題，因為無利可圖時自然就不會有人申請，只要做好規範就不需要管制。



陳一平還表示，目前NCC對新聞台申設進入門檻要求很高，對6年一次的換照卻僅有書面審查，換照文件內對於所附帶承諾的事項有沒有做到都沒有提及。陳指出，2013年練台生併購壹電視對NCC的承諾，6年來都沒做到不但未受懲處，換照還是過關。





▲NCC「電視新聞頻道申設與營運監理政策」公聽會，主持人NCC委員王維菁(右2)、林麗雲(左2)



前媒體從業人員盧宥伶也認為，總量管制是一種迷思，應讓有新想法媒體進場。有澤法律事務所律師廖國翔也認為，設總量管制並無法源依據，欠缺正當性。他指出，過去10年對既有的衛星電視頻道沒發生過撤照或不予換照，如果設總量管制等於是排擠新進業者進入，且實質管制言論自由，NCC不應預設立場，不應兩套標制，反而應加強不良媒體淘汰。



律師方瑋晨表示，NCC成立至今，是否曾經對頻道數量這個問題做過任何研究？對於一個市場，特別是高度涉及政治性言論的市場採取「總量管制」這樣的事前限制，並非透過一個公聽會能夠討論或證立，若NCC成立這麼多年以來沒有對此做過產業面、法律面、甚至合憲性的研究，突然拋出此議題，顯然也不是真的想做，可能是另有目的？

也有許多發言也支持頻道申請與換照應採取相同標準，即使要對總量管制，也應該先建立退場、淘汰機制。眾博法律事務所主持律師許兆慶表示，總量管制會允許不良媒體存在，如果一定要管制總量，至少要進來一家就淘汰一家。與其總量管制不如質量管制，因為台灣民眾關心政治、投票率高，愛看新聞是現有文化，為何要去阻撓？



聯利媒體(TVBS)法律事務部總監王吟文則點出目前新聞台的問題，目前過多的新聞頻道在競爭下，是否淪為同質化的報導？不僅言論無法多元化，也傷害媒體產業，長遠來說，對國內文化素養造成負面影響。



18日的公聽會，3家正在申請新聞台的《鏡電視》、《東森亞洲新聞台》、《台灣生活網》，都有派員出席，陳述各自的設台理念，爭取外界認同，唯獨申請換照的中天電視沒有代表出席，NCC表示，業者都是自行報名參加，並沒有未通知中天電視。





▲NCC「電視新聞頻道申設與營運監理政策」公聽會。



公聽會主持人王維菁最後總結了四項重點：

一、許多發言質疑認為對頻道總量管制是比較僵化的做法，同時也需要一個適度的進退場機制，來維持市場一定創新、活絡與改變。

二、許多意見指出申設與換照的標準應該要大概公平一致，特別是要具體落實換照審查，確立營運計畫與附款的是否具體執行

三、基於新聞做為社會民主的基礎，電視頻道負責人的適格性，值得考慮給予相當標準。

四、新聞媒體公共利益原則如何落實，以及具體做法，包括勞動權益、弱勢保障、多元、民主維護、國家安全等，也該在申設、換照時可以確認與落實。



王維菁會後受訪時表示，以她個人立場，她也是是認為在退場機制未完備的情況下，新聞頻道並不適合在總量上做管制，她也認為，電視申設與換照的標準也應更趨向一致。