有線電視提前解約要賠償？北都：合約有註明收違約及優惠返還金



▲與綁約手機要提前解約相同，民眾以低價綁約有線電視時，需注意解約條款的賠償金額。圖為北都數位有線電視開播時，為搶攻台北市士林、北投區，曾推出一年1500元或兩年3000元的優惠價。（圖／資料照片）



記者陳世昌／台北報導



針對日前因頻道爭議，客戶退租須收取優惠返還金，向NCC投訴違約金案一事，台北市北都數位有線電視11日表示，一切按照定型化契約走，合約皆有清楚註明提前解約需收取違約金及優惠返還金。



北都強調，目前頻道爭議皆已落幕，並且找到許多相同性質的替代頻道。此外，所有在其他有線電視系統屬於付費頻道的，在北都皆無額外收費即可收看，與其他同業不同套餐要另收取不定額月費不同。

北都還說，有許多消費者關心未來是否還有頻道問題，為避免之後出現頻道爭議問題相關，北都的頻道洽談皆已委託頻道代理商處理，日後不排除持續購入新頻道，提供客戶更多樣化的收視選擇。



北都認為，依據過去消基會公布NCC對類似案件解釋說明，業者提供優惠方案供用戶選擇，屬於附條件契約，若民眾終止契約，則應返還當初獲得之優惠，業者並無觸法。



而最近引發爭議的違約金申訴，因客戶申裝時是以優惠價格綁約，故提前解約得收取違約金，並按照剩餘天數收取原價差額得返還金，在業界行之有年，在業界實屬常態。