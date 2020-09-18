蕭美琴華府打卡景點吸睛　背後這面牆有ROC、TAIWAN

▲蕭美琴在艾森豪總統紀念堂禮品店打卡。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

記者黃巈禾／台北報導

台灣民眾到華府的新打卡點在這裡！我駐美代表蕭美琴18日在臉書打卡，位在剛落成的艾森豪總統紀念堂禮品店內，值得注意的是，其中一張照片，她背後的牆面竟刻有「REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)」。

▲蕭美琴背後的牆面刻有「REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)」。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）。

蕭美琴表示，對美國人來說，美國前總統艾森豪（Dwight David Eisenhower）的歷史成就，最著名的是率領盟軍於諾曼第登陸的戰役，但對台灣人來說，艾森豪跟國家的命運轉折更密不可分，與台灣歷史有緊密的淵源。

在他任內，於1954年簽署「中美共同防禦條約」，在1955年國會通過「福爾摩沙決議文」，授權總統指揮美軍保衛台澎金馬區域安全，成為風雨飄搖年代台灣海峽安定的基礎，讓台灣免於共產黨的侵犯佔領。此外，艾森豪更是目前唯一在任內到訪台灣的美國總統 （1960年）。

▲艾森豪總統紀念堂禮品店。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

另外，蕭美琴也提到，基於這緊密的歷史淵源，我國政府2015年捐款支持艾森豪紀念堂的建設，也成為華府台美歷史的象徵地標，等疫情過後，來到華府旅遊的台灣鄉親多了一個對台灣安全如此具意義的歷史景點。

位於華盛頓市中心航太博物館和教育部旁邊的艾森豪紀念堂（Eisenhower Memorial) ，是華府第7個美國總統紀念地標，中華民國於2015年捐款100萬美元，贊助紀念堂興建計畫，因此「艾森豪總統紀念堂委員會」除在官網捐贈者區標示中華民國國旗及正式國名外，並在紀念堂禮品店捐贈者牆上，刻印了中華民國台灣「REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)」。

▼ 艾森豪總統紀念堂官網捐贈者區，標示中華民國國旗與正式國名。（圖／翻攝自艾森豪總統紀念堂官網）