教育部6年砸10億催生學校轉型國際化　明年起開放中小學申請

▲教育部推「國際化2.0」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（16日）說明「國際教育2.0」計畫，預估未來6年投入10億元，從110學年度起，將開放中小學申請認證，而通過認證的學校可申請各該階的獎勵，初階績優學校將給予銅冠獎，進階績優學校給予銀冠獎，高階績優學校則給予金冠獎鼓勵。

教育部政務次長蔡清華表示，即將於110學年度上路的學校國際化2.0是一項學校本位的計畫，為國際教育2.0策略「精進學校本位國際教育」的一項行動方案，目的在透過六個面向的具體指標，以引導並鼓勵各校依其個別條件，按部就班，循序漸進，逐步改造學校國際化環境。

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蔡清華指出，學校國際化2.0將各項工作分為「國際化目標」、「校園國際化」、「人力國際化」、「行政國際化」、「課程國際化」、「國際夥伴關係」等六個面向，並加以指標化。總計設定55項指標，包含「必要指標」及「選項指標」，其中「必要指標」是國際化應為且重要之指標，「選項指標」則指具有達成難度的指標。

蔡清華進一步說明，學校國際化依據指標完成的難易程度與數量多寡，區分為初階、進階及高階。其中初階須達到所有必要指標，進階須達到所有必要指標及百分之50的選項指標，高階則須達到所有的必要指標及百分之80的選項指標。一般學校可自行決定進行初階、進階或高階國際化工作，但實施雙語課程的學校應從進階開始，實施國際課程的學校則應從高階開始。

另外，蔡清華也說，為配合國際教育2.0政策推動，教育部也將設置「學校國際化獎」，通過各階認證的學校可申請各該階的獎勵。申請方式由各校自行線上提出申請；經線上初審、會議複審，另於必要時進行實地訪視，初階績優學校將給予銅冠獎，進階績優學校給予銀冠獎，高階績優學校則給予金冠獎鼓勵。

另所有中小學校自110年起亦得申請SIEP-SI（學校本位國際教育計畫─學校國際化）補助，由各校自行線上申請，經線上初審及會議複審，每校每階限補助一次，每次最高核定補助20萬元。蔡清華說，有關學校國際化認證以及獎勵的效期，將配合國際教育2.0的實施期程，均從109年至114年，6年後再視學校國際化2.0的實施情況進行檢討調整。

