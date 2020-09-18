快訊／大雷雨炸高屏！北北基等14縣市大雨特報　防雷擊強陣風

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局發布大雨特報，氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(18)日大臺北、南投、嘉義以南地區及桃園至臺中、宜蘭、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

【15:46更新】氣象局針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。

示警區域

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高雄市 大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、旗山區、美濃區、內門區

屏東縣 屏東市、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉

▲部分縣市有午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局指出，今天（１８日）上午各地大多為多雲時晴的天氣，僅恆春半島及東南部地區仍有局部短暫陣雨，隨著鋒面逐漸接近，下午天氣轉趨不穩定，午後雷陣雨範圍擴大，除了各地山區外，近山區的平地也有局部午後雷陣雨，基隆北海岸及大臺北地區水氣也略增、轉為有局部短暫陣雨；溫度方面，各地高溫約３３至３５度，沒降雨時天氣較為悶熱。

另今年編號第１１號輕度颱風紅霞，今天凌晨２時位於鵝鑾鼻西南西方１２９０公里之海面上，預測路徑往西北西朝越南移動，對臺灣無直接影響；今天下半天起西南部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及金門、澎湖有長浪發生的機率，海上作業或活動請注意安全。