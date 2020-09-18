高雄化學惡臭惹怒居民！根本睡不著　噴紅漆喊：官員肩膀豆腐做

▲居民不滿拿紅漆來噴鐵門。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市鳥松區17日深夜飄散刺鼻臭味，民眾陳情鳥松區中正路有明顯化學異味，環保局立即派員至現場，判定為丙烯酸乙酯。環保局18日再次前往到現場，許多民眾受不了徹夜難眠，一早就到場表達不滿情緒，更有人拿紅漆噴鐵門，寫上「欺負庄人惡質」等字眼，更痛罵地主沒良心。

▲鳥松高雄飄刺鼻惡臭，外洩丙烯酸乙酯。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市繼日前前鎮區發生乙烯外洩事件後，17日晚間再飄怪異惡臭，鳥松區附近不少居民聞到空氣中飄散刺鼻味道，經查為一處廠房的丙烯酸乙酯化學原料外漏，環保局18日再次前往到現場，但該址無人且大門深鎖，依然飄散刺鼻臭味。

▲地主到場鞠躬致歉並表示該負責的會負責。（圖／記者洪靖宜攝）

當地居民超不滿，一早就到場向環保局陳情，怒氣沖沖說：「住這邊的人怎麼辦，我們也有繳稅金！」，另外一名黃大哥說：「整個社區都是臭味，整晚不能睡，味道很重，打電話去抗議，環保局只有鋪木屑，主管人員肩膀是豆腐做的嗎，我們只求平安健康，昨天下午就通報，到晚上8點多才回覆說三天內會處理，我說三天大家都去住長庚了，這個東西半夜載進來的，附近居民已經沒辦法承受。」

該廠房地主上午到場，有民眾怒罵他「惡質、過分，你有良心嗎」，他則解釋是朋友轉介給承租人，從8月18日開始承租，原本對方說要堆放太陽能物品，他不知道竟是堆放廢棄物，自己也是被蒙在鼓裡，他昨得知就立刻到場協助處理，也聯繫承租人，他自己有誠意處理也願意負責，並且不斷九十度鞠躬表示歉意。

▲居民不滿拿紅漆來噴鐵門。（圖／記者洪靖宜攝）

但還是有民眾氣不過，拿出紅色噴漆，於鐵門上寫上大大的「臭」及「欺負庄人惡質」，痛罵一整晚不能睡，沿路都是臭味。