暗藏丙烯酸乙酯！惡臭犯眾怒神隠...檢方追鳥松「全民公敵」





▲鳥松高雄又飄刺鼻惡臭，廠房外洩丙烯酸乙酯。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市鳥松區17日深夜飄散嚴重刺鼻臭味，民眾陳情鳥松區中正路有明顯化學異味，許多網友也上社群網站詢問怎麼了，環保局立即派員至現場，發現該址堆置化學混合物及數十桶內容物不明之藍色鐵桶。桶內黏稠液體洩漏產生明顯刺鼻臭味，現場以直讀式儀器初步判定為丙烯酸乙酯。但目前承租此廠房的承租人並無接電話，也沒有到場處理，環保局會持續追查，並趕緊清理流出的液體。

▲不少居民一早就到場關心狀況。（圖／記者洪靖宜攝）



環保局18日一早再次前往到現場，但該址無人且大門深鎖，內部推至化學混合物及數個藍色鐵桶，飄散刺鼻臭味，環保聯絡上地主，地主表示，該廠房租給承租人，但環保局聯絡承租人，他一開始說人在花蓮會盡量趕回來，但民眾陳情不斷，經由地主同意換鎖進入後發現是非法棄置，現場以儀器初步判定為丙烯酸乙酯。環保局初期先以吸油棉及木屑實施覆蓋，在加以帆布覆蓋防止氣味飄散。一早再委請清除業者迅速將異味廢棄物運離該廠址，送交處理業妥善處理。

▲該廠房目前大門深鎖，經地主同意環保局入內處理。（圖／記者洪靖宜攝）

環保局表示，目前已掌握承租人資料，但電話已經是關機狀況，現在找不到人，但會持續追查。環保局提到，這是很常見的非法棄置行為，該場址承租人違法棄置廢棄物產生異味惡臭，環保局除將依空污法處以10萬至500萬罰鍰外；該行為人未依規定申請相關清理廢棄物之許可且任意棄置，已違反廢棄物清理法第41條及46條規定，將處新臺幣6萬至30萬元以下罰鍰，並移送司法機關進行偵辦，刑事罰則可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

▲鳥松高雄又飄刺鼻惡臭，廠房外洩丙烯酸乙酯。（圖／記者洪靖宜攝）

橋頭地檢署檢察官鄭子薇也於10點半左右到場，廠房內部大概有貝克桶約30個，小的桶裝約160個（部份能打開的內容物都是油泥），大的桶裝約110個（打開來看到的是廢矽膠回收物），有破掉先清理，先降低味道。