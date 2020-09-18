日本人一餐「滿滿澱粉」！肥胖率卻世界最低　眾人揭：台灣都開車





▲日本料理中很少看到蔬菜類。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

現代人吃飯講求營養，每一餐都希望均衡飲食，每一種營養都可以攝取到。有網友PO出日式料理的餐點，有飯、煎餃、兩樣小菜跟一碗餃子湯，看起來豐盛卻不見綠色蔬菜，他忍不住好奇發問，「以營養師觀點來看，都是滿滿的澱粉，為什麼他們每天吃還這麼瘦？」

原PO在PTT板上發文，貼出一張日本餐點的照片，照片中有一碗白飯、一盤煎餃、兩小碟的小菜，以及一碗餃子湯，「若以營養師的觀看來看，幾乎都是垃圾營養，低蛋白、低纖維以及滿滿的澱粉醣類」。反觀台灣人，每一餐都講求均衡飲食，但路上的中年男女，幾乎都挺著大肚子，原PO因此好奇，「假如台灣人每天這樣吃早就肥死了，為何日本人可以每餐這樣吃大量精緻澱粉，全國肥胖人還那麼少？真的是因為基因強嗎？」

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貼文一出後，底下網友紛紛留言，「吃的少啊，三餐份量都一點點」、「日本食物加工品比台灣少很多」、「台灣外食普遍油膩」、「因為普遍生活壓力大」、「不油不是重點，台灣手搖的糖很可怕」、「日本人食物口味重鹽漬多、但不會油膩」。

▲許多網友在留言中提到，步行時間長。（圖／翻攝自PTT）

有許多人提到「步行時間長」，「走路距離一天抵你一年」、「每天走路2小時，要肥很難」、「日本都通勤，每日走路步數夠多」、「日本交通其實很不方便，上學上班幾乎都得步行很長距離」。也有內行人指出，「父母多數觀念就是孩子就是要玩要曬太陽，別家孩子生病，還會把自家孩子帶過去被傳染，自幼產生良好抵抗力，以上觀念是我跟一位住在日本四十年的台灣媽媽聊的。」

根據國健署公布，台灣在2018年肥胖率達到43.9％，換句話說，台灣每2個人當中就有接近1個人有肥胖問題。從世界衛生組織的資料來看，日本是全世界肥胖率最低的國家之一，並且是發達國家中肥胖率最低的國家，罹患肥胖症的比例僅4.3%。

