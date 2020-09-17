3萬多買精品包！櫃姐「顧客卡寫女友壞話」網一看氣炸　下場出爐

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前和女友逛百貨公司，在經過某時裝品牌的櫃位後，買了包包、耳環等，共消費3萬多塊錢，原本他還覺得店員服務好，沒想到對方竟在顧客卡上，寫下關於女友外表的負面描述，氣得他們寫信客訴，儘管對方最後得到教訓，鄉民們仍傻眼喊扯。

網友在PTT還原經過，那晚他買了兩個包、一對耳環，及一個零錢包，作為女友和她家人的禮物，由於包包有搭配絲巾，店員主動說要幫忙熨燙一下再綁起來，便請他們先去逛逛。

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直到這裡，他們的消費體驗都不錯，店員感覺也很貼心，結果晃了10多分鐘折返，赫然發現櫃上外場都沒人，而女友的顧客卡卻大剌剌被丟在桌上；更扯的是，上面竟描述她「長得黑，一點不美麗。」

此舉瞬間惹怒女友，而櫃姐出來後發現苗頭不對，很順手地把東西蓋在顧客卡上，若無其事地跟他們說話。事後才得知情況的他不禁怒道，「可以理解描述特徵來記得顧客的作法，但好歹偷偷寫嘛，寫了顧客壞話又光明正大丟在桌上，是要寫給我們看的嗎？我第一時間只注意到顧客卡亂丟的事，沒看到上面寫的字，不然當下發現一定吵到把天花板掀起來，非刷退不可。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

後來，他們寄信向品牌和百貨投訴，隔天下午就接到該名櫃姐的電話，對方哭著道歉求原諒，之後也接到百貨客服的致歉電話，他感嘆，「只能說女友人實在太好，只有要求對方加強員工訓練，並沒有額外要求什麼補償，原本櫃姐希望買禮盒賠罪，也被她婉拒了。」

對此，大票鄉民看傻了眼，紛紛留言直呼「這很扯欸，超級不尊重客人的」、「我碰到的話應該會立馬刷退，再向主管投訴，真的太不尊重人了，btw你女友脾氣很好餒，竟然沒當場爆氣」、「支持刷退+1，店員很爛」、「店員素質很低」、「顧客卡原來是各種顧客壞話嗎？感覺好差」、「女友人太好了，應該直接把顧客單抽起來撕破臉」。