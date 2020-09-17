吸金136億逃亡泰國4年　秦庠鈺上銬畫面曝！今押返台歸案

記者劉昌松／台北報導

涉嫌吸金136億元的碩天炒股案被告秦庠鈺，2016年間逃亡泰國曼谷，一度因持假護照被逮進泰國監獄，今年9月15日因逢泰皇生日獲得大赦提前出獄，法務部調查局駐泰秘書多方奔走，取得泰方協助，今天將秦押解返台，預計下午班機落地後，移送台北地檢署歸案，隨即入監服刑11年。

▲台泰司法合作將吸金136億元的秦庠鈺(左)押解返台，他穿著名牌白色T恤。（圖／記者劉昌松翻攝）

秦庠鈺曾投資電影《殺手歐陽盆栽》，與演藝圈有相當淵源，也曾投資藝人吳宗憲的「阿爾發光子科技公司」與「傑克傳播經紀公司」，2人資金往來期間，吳宗憲曾簽出面額1500萬、4000萬元本票給秦，秦男潛逃出境後，遭查扣的相關資產，也包括吳宗憲的2張本票，讓吳一度陷入炒股疑雲。

▲秦庠鈺曾是吳宗憲的金主。（圖／調查局提供）

檢方陸續起訴秦庠鈺涉嫌從2007年起，以「金圓互助聯誼會」及「東盟投資案」等名義，以招攬民間互助會業務為由，瘋狂違法吸金1百多億元，2011年間再以以「鼎力國際集團」總裁身分，提供17億元吸金所得，供炒作「碩天科技股份有限公司」股票。

秦涉及的吸金案已分別被判刑11年、3年11月定讞，但他在2016年案件審理期間，就棄保潛逃，2018年9月17日持變造護照入境泰國，在曼谷蘇瓦那蓬國際機場（Suvarnabhumi）遭逮並判刑入獄，原定2020年11月3日關押期滿，因適逢7月泰皇生日，秦獲大赦，在9月15日提早出獄，經調查局駐泰國法務秘書多方奔走協調，使泰方積極進行秦員防逃遣返作業，我國移民署、刑事局等單位也加入與泰方合作、掌握秦的動向，17日將秦解送搭機返台。

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