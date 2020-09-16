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蘋果iOS 14 明天上線！還有iPadOS 14、watchOS 7　供用戶全面更新

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▲iOS 14,WWDC。（圖／截自YouTube／Apple）

▲iOS 14 估計會在台灣時間 17 日開放進行更新。（圖／截自YouTube／Apple）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果秋季第一場發表會中發布了 Apple Watch Series 6 和 iPad Air，同時也宣布了近日會推出 iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 17 正式版本，台灣的用戶應會在17日可進行設備更新。不過，蘋果仍未公告 macOS Big Sur 的發布日期。

台灣蘋果官網現已顯示 iOS 14 將在17日可進行更新，網頁還提醒，為避免在升級新版本的過程中出錯，建議用戶們在系統更新前必須先備份 iPhone 或 iPad，以免資料遺失。

事實上，蘋果在今年6月舉辦的WWDC ，已經宣布了新系統的許多亮點，從 iOS 14 的主畫面重新設計、更加實用的小工具、更簡潔的版面排列，再加上在機身背後加入新的觸控手勢，透過點按2下或3下來執行功能等，讓果粉們對於下一代的系統升級充滿期待。

iPad 也因為系統升級變得更加便利，iPadOS 14 可直接搜尋全機及網路上的所有內容，另外新增的「Scribble」功能，使 Apple Pencil 操作更方便，手寫後即可自動轉換為輸入字型，還可以將手繪圖案轉換成電腦繪圖。

Apple Watch 的新系統 watchOS 7 可進行睡眠追蹤，透過手錶協助用戶養成定時就寢與起床的習慣，另外還有自動偵測洗手功能，會透過偵測用戶的洗手動作跳出20秒的倒數計時。

蘋果在發表會上已宣布，隔天就會釋出蘋果一系列的新版本，然而此次的系統發布時間可能過於匆忙，讓進行版本測試的開發者們也措手不及，因此可能會較庫克說的還要延誤一兩天。

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