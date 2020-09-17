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果粉衝一波！蘋果iOS 14正式版開始推送

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▲▼蘋果開發者大會WWDC,iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

▲iOS 14正式上線。（圖／取自YouTube／Apple）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果今（17）日正式向用戶釋出iOS 14更新！iPhone 6S系列以上機款皆可下載。iOS 14主畫面自由度更高，並添增許多新功能，包括可放置於主化面上的小工具、可將App自動整理的App資料庫及支援11種不同語言的全新翻譯功能等。

iOS 14為用戶帶來更多個人化功能，包括主畫面可自由添增天氣、時鐘、行事曆等自訂小工具，主畫面的末尾也添增了全新的「App資料庫」頁面，可自動將iPhone中所有的App分門別類，並易於搜尋，讓用戶能更輕鬆地找到需要的內容。

此外，iOS 14有著更精簡的使用者介面，如來電時會以橫幅顯示不會佔用整個畫面，還可透過「子母畫面」功能，在使用其他App的同時繼續觀看影片或進行FaceTime通話。

訊息方面，在iOS 14上用戶可將重要的對話釘選於對話列表頂端，最多可釘選9個對話，在群組對話中，也可透過「@」標註特定成員的名字，也可在對話內回覆指定訊息，輕鬆掌握討論串內容。

而蘋果最受歡迎的Memoji功能在iOS 14內也進行了更新，添增11種全新髮型及19款全新頭飾，同時也加入了6種年齡選項，更加凸顯出用戶的個人風格。

除了iOS 14外，其他蘋果作業系統包括iPadOS 14、WatchOS 7也隨之推出，至於電腦平台的macOS big Sur依照往年慣例，可能得等到10月初才會有消息。

▼iOS 14今日起正式向用戶推送。（圖／截自iPhone）

▲▼iOS 14。（圖／取自iPhone）

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