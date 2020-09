iOS 14「突襲」釋出惹怒開發者！App更新不及、籲用戶暫緩安裝

▲蘋果於昨日秋季發表會末宣布隔天釋出iOS 14等作業系統更新,殺得App開發人員措手不及。(圖/Apple官網)

記者王曉敏/綜合報導

蘋果今(17)日向用戶釋出iOS 14及iPadOS 14新版作業系統,讓不少果粉們歡呼終於等到了,但在開發者社群中則是截然不同的氣氛。蘋果「今天宣布明天上線」的舉動殺得開發者們措手不及,有不少人在推特抱怨更本來不及修改程式碼。

從用戶的角度看,蘋果在秋季發表會的隔日釋出作業系統更新是一個意外的驚喜,但對iOS開發人員來說則是「驚嚇」,因為他們不得不在iOS 14發布前即時編輯、測試並提交新版App。

Halide Camera聯合創辦人、蘋果前設計師Sebastiaan de With就在推特發文道出所有開發者的心聲:

iPhone user seb: “oh hell yeah ios 14 is coming tomorrow”



Developer seb: “oh my god what the fuck” — Sebastiaan de With (@sdw) September 15, 2020

▲iPhone用戶:歐耶!iOS 14明天上線! 開發者:噢天啊!WTF!

開發人員Jesse Squires甚至在部落格發布文章「為什麼蘋果像個渾蛋?」(Why is Apple acting like an Asshole?)痛批蘋果近期的行為,包括下架Hey.com及修訂App Store規則等。

「鑑於蘋果與開發人員之間的關係日趨脆弱,我不明白現在像這樣渾蛋的行為是怎麼對他們(蘋果)有利。更不用說,他們甚至不可能即時查看所有App提交的內容。」Jesse Squires指出自己完全沒有被重視的感覺,iOS 14突然發布,事前卻並未通知開發人員,「再一次破壞了彼此的信任,令人失望。」

傳統上,蘋果9月的發表會對開發人員來說是相當重要的一天,因為蘋果將釋出最新作業系統的「GM版」(Golden Master),據iOS開發人員Rhys Morgan的說法,GM版大概有99%與用戶版本相同,離正式版則會有一周的時間,讓開發者還有時間可以調整並解決問題。

目前已有幾款App出面警告用戶,若想繼續正常地使用App暫時還不要更新至iOS 14,如任天堂官方昨日就在《動物森友會》推特公告,若更新至iOS 14,手遊版可能會無法啟動。《Fate/Grand Order》等知名手游也都建議玩家暫緩更新。