關心原鄉與社區長輩健康　東港安泰醫院蘇清泉馬不停蹄

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加三地門光榮聖十字架堂主保慶日及收穫節慶。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉關心原鄉及里港地區社關懷據點長輩健康，13日分別參加三地門光榮聖十字架堂主保慶日及收穫節慶，肯定他們為信眾精神信仰的付出及祈福；隨後到里港鄉塔樓、潮厝、過江等社區關懷據點，探訪社區資深國民，向在場鄉親講解後疫情時期的預防保健，及新冠病毒疫苗的世界最新研發情況，叮嚀身體出現不適，最好到大醫院做完整檢查，以確保健康。

▲▼三地門光榮聖十字架堂主保慶日。



安泰醫院榮譽院長蘇清泉由三地門堂區主席柯富國（前縣議員），堂會長陳忠雄（三地門鄉代表會主席），後備軍人輔導中心副主任朱光明、馮德清，孫武雄等人陪同，參與三地門光榮聖十字架堂主保慶日暨收穫節慶，到場人員超過200人，會場隆重、莊嚴。

▲▼蘇清泉向社區關懷據點說明新冠病毒疫苗全世界研發狀況。

蘇清泉隨後由陳秀月主任、曾煜超助理，特別到里港鄉塔樓、潮厝、過江等社區關懷據點，探訪社區資深國民。其中塔樓社區關據點於2009年5月成立；7潮厝2015年9月間成立，它位於二重溪與旗山溪交會處的村落，其旁邊就是連接屏東、高雄的高速公路地標「斜張橋」。過江社區發展協會於2017年6月成立，籌備之初因無活動中心使用，社區總幹事黃宗明便主動將自家場地無償借出，供長輩據點活動使用。

蘇清泉向這些社區資深居民表示，如何做好後疫情時期的預防保健，及超前佈署，發現身體有不適，建議最好到大醫院做完整檢查，以確保健康；並向他們說明新冠病毒疫苗的世界最新研發情況，讓他們知道，並關心他們身體狀況，場面溫馨。

►Her今天推出暱稱「靈芝精華」的ORIGINS品木宣言Dr.WEIL 青春無敵健康光潤精華液加大版100ml，原價4170元，特價2850元

►二手票券豐富你的生活